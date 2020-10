PM: BRAWLHALLA: DIE NEUESTE LEGENDE, MAKO DER HAI, IST AB HEUTE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Düsseldorf, 1. Oktober 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Mako, der ungestüme und stürmische Hai, ab sofort als 51. Legende verfügbar ist. Zudem ist sie die zweite Legende in Brawlhalla, die mit einem Großschwert kämpfen kann. Der Trailer zu Mako kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Im Großen Krieg von Atlantis kämpften die Götter um die Kontrolle über die sagenumwobene Stadt. Als Zeus Poseidon mit einem Blitz niederschlug, führte Poseidons junge Tochter Mako einen derart wütenden Angriff auf Atlantis an, dass die Zauberer der Stadt beschlossen, Atlantis unter den Wellen zu versenken, um ihrem Zorn zu entgehen und Zeus seiner Beute zu berauben. Mako wurde zur Königin der nun unterseeischen Stadt und allein aus Angst vor ihrem furchterregenden Auftritt, gewann sie viele Schlachten. Mako ist für 7200 Gold erhältlich und taucht mit drei Skins in die Schlacht ein:

Mako führt das Großschwert und Katars, um ihre Feinde zu vernichten. Dabei führt sie für jede Waffe die folgenden Signaturangriffe aus: Großschwert-Signaturangriffe:

Katars-Signaturangriffe:

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler können aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC, iOS und Android Geräten. Die Spieler können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

