PM: Die gewaltige und mysteriöse Welt von The Pathless erwartet euch am 12. November auf PlayStation 5 (Sony Playstation Blog)

PC PS4 PS5 iOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Während die Veröffentlichung von The Pathless immer näher rückt, möchte ich mir heute einen Moment Zeit nehmen, euch mehr über das Spiel zu verraten und einige große Neuigkeiten anzukündigen! Ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass ihr The Pathless auf eurer brandneuen PlayStation 5 spielen könnt, sobald ihr die Konsole in den Händen haltet. Richtig gelesen, The Pathless wird ab dem 12. November als Launchtitel für PlayStation 5 erhältlich sein! Genießt die umwerfende offene Welt des Spiels auf PS5 in flüssigen 60 Bildern pro Sekunde und spürt jeden Schuss eures Bogens hautnah mit den haptischen Trigger-Effekten der PS5.

Natürlich werdet ihr den Titel auch auf eurer altgedienten PS4 spielen können, auf der das Spiel am gleichen Tag wie auf der PS5 erscheinen wird.

Das Warten hat schon bald ein Ende. Wir können es kaum erwarten, euch die Welt von The Pathless nächsten Monat endlich in ihrer vollen Pracht zu präsentieren. Hier ist solange schon mal ein kleiner Vorgeschmack für euch.

Hier bei Giant Squid haben wir in den letzten paar Monaten hart geschuftet, um der Welt von The Pathless ihren letzten Schliff zu verleihen. Jeder Winkel der riesigen offenen Welt wurde liebevoll von Hand gestaltet und bietet jede Menge zu entdecken.

Die Spieler werden die Welt bis ins kleinste Detail erforschen wollen, denn hinter jeder Ecke könnte ein Geheimnis warten – von lang vergessenen Schriften bis hin zu mysteriösen Rätseln.

Ohne eine Karte im Spiel, wussten wir, dass jedes Gebäude, jedes Wahrzeichen, jedes Wäldchen und jede Lichtung als einprägsamer Orientierungspunkt dienen muss, damit ihr euch in diesem von Dunkelheit verschlungenen Land zurechtfinden werdet.

Vielleicht trefft ihr sogar auf jene, die diese Welt vor euch bereist haben und hört das Echo ihrer letzten Worte.

Die Welt von The Pathless strotzt nur so vor Atmosphäre und Geheimnissen, und wir sind schon gespannt wie ein Flitzebogen, wo euch eure Reise hinführen wird, wenn das Spiel am 12. November erscheint!