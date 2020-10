Urban Strife: Microprose übernimmt Publishing für das Taktik-RPG

PC

In der letzten Woche wurde bekanntgegeben, dass die Firma hinter der wiederbelebten Marke Microprose das Publishing für Urban Strife übernehmen wird. Das Taktik-RPG entsteht derzeit beim rumänischen Studio White Pond Games, deren Gründer, Razvan Radu und Alex Trutescu, ehemals bei Ubisoft auf der Gehaltsliste standen.

In Urban Strife werdet ihr in ein alternatives 2006 versetzt. Eine Pandemie hat die Welt heimgesucht und der Zivilisation wie wir sie kennen ein Ende gesetzt. Zombies ziehen marodierend durch die Straßen und für die wenigen Überlebenden existieren nur noch kleine Enklaven, deren beherrschenden Fraktionen kaum zur Zusammenarbeit bereit sind. In diesem Szenario übernehmt ihr das Kommando über einen kleinen Trupp von Rangern, um die unterschiedlichen Gruppen in einer Allianz zu vereinen. Die Mechanik des Spiels wird als Rundentaktik im Stil von Jagged Alliance 2 (zum User-Artikel), angereichert mit Rollenspiel und Survival-Elementen beschrieben. Zudem soll das, auf der Unreal Engine basierende, Spiel umfangreiche Möglichkeiten zum Modding bieten.

Urban Strife soll nach aktueller Planung im dritten Quartal 2021 für den PC erscheinen, eine entsprechende Seite auf Steam wurde bereits eingerichtet. Eine vorgezogene Veröffentlichung im Rahmen eines Early-Access-Programms oder Demo-Version steht wohl auch bereits fest. Bei Interesse sollt ihr, nach den Angaben im bereits drei Monate alten Alpha-Trailer, möglicherweise auch schon im Herbst dieses Jahres Hand an das Spiel legen können.