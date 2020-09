PM: Details zu Marvel‘s Spider-Man Remastered (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir waren so aufgeregt, ankündigen zu können, dass ein Gutscheincode für Marvel‘s Spider-Man Remastered in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition für PlayStation 5 enthalten* sein wird. Das ist ein vollwertiges Remaster von Marvel‘s Spider-Man – das Team hat großen Wert auf ein sorgfältiges Komplettpaket des Spiels gelegt, mit neuen Assets, neuer Technologie und anderen Updates. Wir machen uns die Technologien der nächsten Generation zunutze, die mit der PlayStation 5-Konsole Einzug halten, und erweitern das Spiel um zusätzliche Features, darunter drei neue Anzüge.

Kommen wir zu den grafischen Updates. Das Team hat in mühsamer Arbeit die Stadtlandschaft überarbeitet, um die Leistung der neuen Konsole auszuschöpfen. Neben verbesserten Modellen und Materialien gehören Raytracing-Reflexionen und Umgebungsschatten zu den größten Neuerungen. Die Umgebung spiegelt sich jetzt akkurat in den Gebäudefenstern wider, was mit unserem neuen Himmel und Wetter fantastisch aussieht.

Aber es sind nicht nur die Umgebungen, auch unsere Charaktere wurden enorm verbessert. Von detailgenaueren Shadern für Haut, Augen und Zähne bis zu einzeln gerenderten Haarsträhnen – die neue Technologie und Präzision hauchen unseren Charakteren und ihren Darbietungen neues Leben ein.

Was uns zu einer der größeren Veränderungen bringt. Um den Spielern mit unseren „Marvel‘s Spider-Man“-Titeln der nächsten Generation die besten schauspielerischen Darbietungen präsentieren zu können, haben wir für Peter Parkers Gesicht einen neuen Darsteller gecastet. Die Arbeit mit John Bubniak am Originalspiel war fantastisch, aber um eine bessere Übereinstimmung für das Gesichts-Capturing mit dem Darsteller von Peter Parker/Spider-Man, Yuri Lowenthal, zu erzielen, haben wir Ben Jordan als Gesichtsmodel für Peter Parker auf der PS5-Konsole angeheuert. Er sieht im Spiel unglaublich aus, und Yuris Bewegungen wirken dadurch noch viel lebendiger.

Hier ist ein Clip aus einer unserer eindrucksvollsten Szenen aus dem ersten Spiel, als Peter zur Arbeit kommt und seinen Boss und Mentor, Otto Octavius, vorfindet, wie er sich mit den Armen beschäftigt, die ihn in Zukunft ausmachen werden.

Außerdem können wir jetzt dank der Leistungsfähigkeit der PS5-Konsole im Performance-Modus eine hohe Bildrate anbieten, die bei 60 FPS liegt! Damit könnt ihr den Anfang der Story von Marvel‘s Spider-Man erleben wie niemals zuvor. Das Spielgefühl ist unglaublich. Hier ist ein kurzer Clip.

Aber das ist noch nicht alles! Wir nutzen auch andere PlayStation-Next-Gen-Features voll aus, zum Beispiel die quasi nicht-existenten Ladezeiten (Keine Sorge, ihr könnt euch trotzdem die witzigen Schnellreise-Animationen ansehen, wenn ihr sie vermisst!), räumliches 3D-Audio auf kompatiblen Kopfhörern sowie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger der revolutionären DualSense Wireless-Controller. Außerdem haben wir den Fotomodus mit neuen Funktionen ausgestattet, die wir für Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales maßgeschneidert haben: Ihr könnt jetzt Lichtquellen in der Umgebung platzieren und euren Spider-Anzug wechseln, nachdem ihr eure Aufnahme vorbereitet habt!

Ach, und apropos Spider-Anzüge … bitte sehr:

Jawohl, der Unglaubliche Anzug ist einer der drei neuen Exemplare im Spiel. Dieser Anzug ist das perfekte Outfit, wenn ihr versucht, euch die Platin-Trophäe in Marvel‘s Spider-Man Remastered zu schnappen.

Das erklärt hoffentlich, warum wir wegen Marvel‘s Spider-Man Remastered so aufgeregt sind.

Wie bekommt ihr also Marvel‘s Spider-Man Remastered? Wie oben schon angemerkt, ist es in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition enthalten. Unten erfahrt ihr, welche Optionen zur Wahl stehen.

Hier seht ihr die verschiedenen Optionen beim Kauf von Marvel‘s Spider-Man: Miles Moralessowie die Bonusinhalte für die Vorbestellung.

Was in dem Paket enthalten ist:

Die Standard Edition von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales wird als Disc-Version und digital sowohl auf PS4 als auch auf PS5 verfügbar sein. Der Einzelhandelspreis liegt bei 59,99 € (UVP). Ihr könnt sie hier digital vorbestellen.

Die PS4-Version von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales bietet ein Upgrade auf die Standard Edition für PS5. Und wenn ihr die Standard Edition für PS5 kauft oder darauf upgradet, könnt ihr ein kostenpflichtiges Upgrade-Angebot über das Menü im Spiel nutzen, um Marvel‘s Spider-Man Remastered herunterzuladen.**

Darüber hinaus gibt es für PS5 die Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, die einen Gutscheincode* zum Herunterladen von Marvel‘s Spider-Man Remastered enthält. Der Einzelhandelspreis liegt bei 79,99 € (UVP) und ihr könnt sie hier digital vorbestellen.

Exklusiv in den USA und Kanada gibt es zusätzlich physische „Launch“-Editionen des Spiels für sowohl die Standard Launch Edition als auch die Ultimate Launch Edition (die Launch Edition enthält einen Gutschein*)! Diese Exemplare sind nur in limitierter Stückzahl verfügbar, also zögert nicht zu lange. Die Launch Edition enthält einen Gutschein, um zwei Anzüge vorab freizuschalten – darunter den T.R.A.C.K.-Anzug von Marvel-Künstler Javier Garrón und einen Anzug, den wir kurz vor der Veröffentlichung enthüllen. Zudem könnt ihr das Schwerkraftquelle-Gerät schon vorab freischalten, und ihr erhaltet drei Fertigkeitspunkte für einen kleinen Vorsprung in eurem Fortschritt.

An diejenigen, die die digitale Version kaufen oder außerhalb der USA/Kanada wohnen: Ihr könnt dieselben Vorab-Freischaltungen erhalten, wenn ihr jetzt vorbestellt. Wir freuen uns, euch einen tollen Vorbestellungsbonus anzubieten, wenn ihr das Spiel bei einem teilnehmenden Händler oder im PlayStation Store vorbestellt. Dazu gehören beide Anzüge, das Schwerkraftquelle-Gerät und drei Fertigkeitspunkte.

Wir sind schon ganz gespannt auf die Schnappschüsse der Community im Fotomodus! Und wir freuen uns, dass ihr die Fortsetzung der Handlung von Marvel‘s Spider-Man erleben könnt, wenn Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales am 12. November 2020 WELTWEIT erscheint.

Ihr könnt Marvel‘s Spider-Man Remastered zur Veröffentlichung der PlayStation 5-Konsole herunterladen, wenn ihr Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition digital oder als Disc-Version für 79,99 € (UVP) kauft. Wir sind schon ganz gespannt auf die Schnappschüsse der Community im Fotomodus!

*Konto für PlayStation™Network und Internetverbindung zum Einlösen des Codes erforderlich. Code gültig bis zum 01.01.2024. **Besitzer der Disc-Version von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für PS4 können dieses Angebot nutzen, indem sie die Disc in ihre PS5-Konsole einlegen. Besitzer der Disc-Version des PS4-Spiels, die PS5 als Digital Edition ohne Laufwerk kaufen, können dieses Angebot nicht nutzen.