Spellbreak: Update 1.1 für das magische Battle-Royale-Spiel erschienen

PC Switch XOne PS4

Anfang September ist das magische Battle-Royale-Spiel Spellbreak vom amerikanischen Entwickler Proletariat für Xbox One, Switch, PC (Epic Gamestore) und PS4 erschienen. In dem F2P-Titel gestaltet ihr euren eigenen Kampfmagier, der auf einer von sechs Klassen wie Pyromane oder Frostgeborener basiert. Außerdem könnt ihr die Kraft der Elemente einsetzen und so etwa feurige Tornados erzeugen.

Heute ist das 1.1-Update mit zahlreichen Fehlerkorrekturen und Optimierungen erschienen. Dazu kommt die Behebung plattformspezifischer Probleme. Die Anpassungen sollen vor allem das Gameplay und Aim-Assist, aber auch andere Aspekte des Spiels verbessern. So kann beispielsweise die Wiederherstellungsanimation des Zaubers "Lightning Bolt" nun durch das Wirken einer Zauberei unterbrochen werden. Auch die durch unterschiedliche Framerates hervorgerufenen Unterschiede in der Wirksamkeit des Aim-Assists wurden reduziert. Dadurch habt ihr mit sehr hoher Framerate nun weniger Vorteile gegenüber Spielern mit geringerer Bildwiederholrate. Die kompletten Verbesserungen könnt ihr in den offiziellen, englischsprachigen Patchnotes nachlesen.

Außerdem hat Proletariat eine Roadmap für die weitere Entwicklung veröffentlicht. Euch erwartet in Zukunft eine Reihe neuer Inhalte, Gameplay-Anpassungen, Fehlerbehebungen, Optimierungen und Ergänzungen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Announcement-Trailer für Xbox und Switch anschauen.