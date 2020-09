PM: Blightbound schließt einen Pakt mit dem Helping Hands-Update (Cosmocover)

PC

Blightbound schließt einen Pakt mit dem Helping Hands-Update

Der weiterhin furchtlose Entwickler Ronimo Games (Awesomenauts) und seine treuen Begleiter von Devolver Digital (Fall Guys, GRIS) haben ein neues Update für Blightbound, ihren dunklen und stilvollen Mehrspieler-Dungeon-Crawler, der via Steam Early Access erhältlich ist, veröffentlicht. Wie es der Zufall so will, erscheint dieses Update passend mit einem 20% Rabatt auf das Spiel, den es bis zum 4. Oktober gibt.

Mit dem „Helping Hands“-Update füllen mutige KI-Abenteurer die fehlenden Lücken in eurer Gruppe und ermöglichen es Duo- oder gar Solospielern, sich auch dann in die Tiefe zu stürzen, wenn menschliche Gruppenmitglieder gerade nicht zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus streckt sich Spielerinnen und Spielern eine weitere helfende Hand, aus einer unerwarteten Quelle, entgegen. Es ist der Traum einer jeden Straßenräuberin, eine große Summe Geld anzuhäufen. Nach einer Begegnung mit dem Tod ist Seirinne, eine außergewöhnliche Diebin, nun jedoch auf der Suche nach einer gänzlich neuen Berufung…

Seirinnes neue Fähigkeit „Shadow Statue“ fokussiert einen verheerenden Strahl auf die hinterhältige Geunerin, der Feinde lähmt und jede Sekunde beträchtlichen Schaden verursacht! In der Verderbnis warten Reichtümer auf sie – aber die große Frage ist nun: Wie kann sie all das köstliche Gold ausgeben? Zerrish allein weiß es, aber der „Snake Titan“ wird seiner Außerwählten zweifellos unermesslichen Reichtum bescheren!

Neue Elite-Feinde, Gegenstände und lokalisierte Texte beleben die Welt von Blightbound mit neuen Herausforderungen und mehr Zugänglichkeit als je zuvor! Mit funktionalen Lokalisierungen für neun Sprachen, darunter Französisch, Deutsch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch, können mehr Menschen als je zuvor in den von der Verderbnis heimgesuchten Ländern eine Heimat finden.

Während sich die Geschichte von Blightbound weiter entfaltet, wird die Welt ständig wachsen, neue Helden und Waffen werden enthüllt und neue, dunklere Regionen mit noch mehr Bestien und Bossen – die in den verfluchten Nebeln lauern – freigelegt.

Sammelt euer Heldentrio und macht euch auf die Suche nach der Welt, die im bedrohlichen Nebel verloren gegangen ist.

Wir. sind. Blightbound!

