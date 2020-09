PM: Games with Gold: Neue Spiele im Oktober (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Oktober mit Games with Gold wird spooky! Schnapp Dir Deine Xbox One und schlüpfe im gruseligen Rätselspiel Slayaway Camp: Butcher’s Cut in die Rolle eines liebenswerten Bösewichts. Im Horror-Schocker Maid of Sker geht es darum, bloß nicht den Verstand zu verlieren. Überdies spielst Du die packenden Titel Sphinx und die verfluchte Mumie und Costume Quest dank Abwärtskompatibilität sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox 360.

Als Mitglied von Xbox Live Gold hast Du für bestimmte Zeit exklusiven Zugriff auf die als Games with Gold ausgewiesenen Spiele. Darüber hinaus profitierst Du von dem innovativen Multiplayer-Service, weiteren kostenlosen Spielen und exklusiven Mitgliederrabatten auf Spiele im Microsoft Store. Hole Dir jetzt Xbox Live Gold oder trete dem Xbox Game Pass Ultimate bei, um die Vorteile zu nutzen und Zugriff auf über 100 Spiele des Xbox Game Pass zu erhalten.

Slayaway Camp: Butcher’s Cut

In Anlehnung an den klassischen Trash-Horror der 80er-Jahre schlüpfst Du in die Rolle des verrückten Bösewichts Skullface, der darauf aus ist, sämtliche Personen, die ihm in die Quere kommen, zu terrorisieren. Mach Dich gefasst auf neue Dimensionen absurden Terrors und über 300 diabolische Rätsel.

Maid of Sker

Wer in Panik gerät, ist schon verloren. Du befindest Dich in einem abgelegenen Hotel mit finsterer Geschichte. Nur indem Du unentdeckt bleibst, kannst Du Dich vor den blutrünstigen Gefahren des Geisterhauses schützen. Lass Dich auf die schaurigen Geschichten der walisischen Folklore ein und gib Dein Bestes, um den Albträumen der Stille zu trotzen.

Sphinx und die verfluchte Mumie

Inspiriert von der Mythologie des alten Ägypten, begleitest Du Sphinx und ihren widerwilligen Freund, die Mumie, auf ihrer Reise um die Welt, um die finsteren Pläne von Set zu vereiteln. Übe Dich in List und Agilität und vertraue Deinen außergewöhnlichen Kräften, um die gestohlenen Schätze Ägyptens zu finden und gleichzeitig die Welt zu retten.

erschaffe eine schlagkräftige Truppe und zwinge in der Halloween-Story das Böse in die Knie. Die fantastische Welt von Costume Quest lässt Kinderherzen höherschlagen.

Erfahre hier mehr über das Games with Gold Programm und schau auf Xbox Wire DACH vorbei, um keine Xbox-News mehr zu verpassen. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate profitierst Du von allen Xbox Live Gold-Vorteilen. Zudem stehen Dir mehr als 100 Spiele für Konsole und PC zur freien Verfügung. Die Bibliothek wird ständig um neue Spiele erweitert, damit es nie langweilig wird.