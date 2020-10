Microsoft Flight Simulator: World Update Japan / Geschlossene VR-Beta

PC XOne

Microsoft Flight Simulator ab 68,23 € bei Amazon.de kaufen.

In unserer Stunde der Kritiker zum Microsoft Flight Simulator steuerte Japan-Fan Jörg Langer mit seinem Flugzeug natürlich auch Tokio an. Bei seinem kommentierten Flug über die Stadt betrachtete er einige Sehenswürdigkeiten und lobte die „fantastische Grafik“ aus größeren Höhen, zeigte sich aber enttäuscht darüber, dass einige Highlights wie beispielsweise der Hauptbahnhof von Tokio fehlten. Mit dem World Update Japan verspricht Entwickler Asobo Studio nun, die Darstellung des Landes zu verbessern und mehr Details zu bieten. Geboten werden nun unter anderem eine hochauflösende Höhenkarte, 3D-Photogrammetrie von sechs japanischen Städten, darunter Tokio und Yokohama, sechs weitere „in Handarbeit“ überarbeitete Flughäfen und über 20 detailliert designte Wahrzeichen Japans wie Schreine und Wolkenkratzer. Hinzu kommen noch drei neue Landeherausforderungen.

Das Update steht seit dem 29. September 2020 allen Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung und kann im Marketplace heruntergeladen werden. Weitere World Updates sind alle zwei bis drei Monate geplant.

Asobo Studio sucht zudem nach Teilnehmern für eine geschlossene Beta für das geplante VR-Update des Flight Simulators. In einer ersten Phase können sich Besitzer eines Windows Mixed Reality Headsets einbringen, in einer zweiten Phase Nutzer weiterer, noch nicht näher genannter VR-Brillen. Wer von euch mitmachen möchte, kann sich auf der Website des Spiels zu den Details informieren. Vorausgesetzt wird unter anderem eine Teilnahme an dem Flight Simulator Insiderprogramm und die Einwilligung in ein Non Disclosure Agreement.

Zum Abschluss dieser News findet ihr noch den Trailer zu dem World Update Japan.