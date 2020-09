FIFA 21: E-Sportler spricht sich gegen Pay2Win und FIFA-Points aus

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Lootboxen stehen seit vielen Jahren in der Kritik. Auch Electronic Arts hat damit seine Erfahrungen gemacht, zum Beispiel bei der Kontroverse um Star Wars - Battlefront 2 (MP-Testnote: 7.0). In der FIFA-Reihe sind die Lootbox-Mechaniken allerdings noch stark vertreten. So können im "Ultimate Team"-Modus für Echtgeld erworbene FIFA-Points eingesetzt werden, um Lootbox-Pakete zu kaufen. Diese erinnern an Sammelbildtüten und enthalten zufällige digitale Objekte, unter anderem auch Spieler für das eigene Team. Der Publisher Electronic Arts macht jährlich mit FIFA-Points dreistellige Millionenumsätze.

Diese Entwicklung sieht (nicht nur) der deutsche FIFA-Profi Tim "Latka" Schwartmann, der bei der E-Sport Abteilung von Schalke 04 tätig ist, als sehr bedenklich an. Im unten eingebundenen Video erklärt er, dass die meisten FIFA-Profis zu Beginn einer Saison oft für mehrere Tausend Euro Punkte kaufen, um ein konkurrenzfähiges Team zu haben. In FIFA 21 möchte er aber aus verschiedenen Gründen auf den Kauf verzichten. Zum einen sollten aus seiner Sicht nur die Fähigkeiten des Spieler über seinen Erfolg entscheiden, zum anderen möchte er ein gutes Vorbild für die (auch vielen minderjährigen) FIFA-Fans abgeben, die teils unverhältnismäßig viel Geld ausgeben, um den Profis nacheifern zu können. Die möglichen entstehenden Nachteile nehmen er und sein Verein dabei gerne in Kauf. Die eigentlich für FIFA-Points vorgesehene vierstellige Summe wird stattdessen gespendet.

Als erstes Land hatte Belgien im letzten Jahr den Verkauf von FIFA-Points verboten. Seitdem können sie dort nicht mehr gekauft werden. In Deutschland ist zur Zeit noch kein Verbot in Sicht, da Lootboxen noch nicht als Glücksspiel eingestuft werden. Kerry Hopkins, die Vizepräsidentin bei EA für Gerichts- und Regierungsangelegenheiten, bezeichnete im letzten Jahr vor einem Komitee des britischen Parlaments für Digitales, Kultur, Medien und Sport die in FIFA enthaltenen Packs als "Überraschungs-Mechaniken". Diese führten nicht zu Glücksspiel und würden von den Spielern "mit Freude" und "in gesunder Weise" genutzt.