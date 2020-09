PM: Rammt und schrottet euch in Destruction AllStars an die Spitze (Sony Playstation Blog)

PS5

Wir haben beobachtet, wie die Spannung rund um Destruction AllStars seit der Ankündigung des Spiels immer weiter steigt – und wie außerdem auch einige Fragen zum Spiel selbst aufgekommen sind. Heute wollen wir den Vorhang fallen lassen und euch zeigen, woran das Team von Lucid gearbeitet hat – etwas, das in diesem November exklusiv für PS5 erscheinen wird.

Video abspielen

Destruction AllStars ist ein globales Sport- und Unterhaltungsevent, bei dem Stars und Autos kollidieren!

Werdet einer der 16 verschiedenen AllStars und setzt euch ans Lenkrad, um euch an die Spitze zu schrotten, während im Hintergrund die Menge tobt! Könnt ihr das Chaos beherrschen?

Stürzt euch allein oder mit euren Teamkameraden in die Arena und lauft zum Fahrzeug eurer Wahl. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Fahrzeugen mit einzigartigen Geschwindigkeits- und Handling-Charakteristiken. Und obwohl ihr vielleicht euren speziellen Favoriten habt, muss man ein wahrer AllStar sein, um sie alle zu meistern!

Hinter dem Steuer müsst ihr im Spiel auf die Entwicklungen um euch herum reagieren. In gegnerische Fahrzeuge hineinzufahren, verursacht viel Schaden, aber ein Rammer zum richtigen Zeitpunkt wird den Gegner eliminieren. Beherrscht die Rammer-Angriffe, um euch mit Schrotten, Ausweichen und Boosten euren Weg durch eure Rivalen zu bahnen.

Wenn ihr geschrottet wurdet, müsst ihr eine völlige neue Palette an Fähigkeiten beherrschen, weil ihr euch aus einer anderen Perspektive in die Action stürzt. Zu Fuß wirken unsere AllStars vielleicht verletzlich, doch sie verfügen über athletische und heldenhafte Fähigkeiten, um Gegnern auszuweichen, ihnen ihr Fahrzeug abzunehmen und maximalen Schaden anzurichten. Die Arenen wurden so angelegt, dass ihre euch Mobilität und zerstörerische Action zunutze machen könnt. Es gibt ausreichend Platz für die Fahrzeuge, um mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs zu sein, während die AllStars zu Fuß auf hängenden Plattformen weiter oben vorübergehend Schutz suchen können. Mithilfe ihrer Parkour-Fähigkeiten können sie springen, klettern, greifen und über Dinge springen und so Gegenstände sammeln und Gegner in knallharte Fallen locken.

Das alles findet von der ersten Minute an in jedem Match statt. Wenn ihr hart kämpft, wild unterwegs seid und euch der Action stellt, werdet ihr mit den ultimativen Fähigkeiten des AllStars belohnt: der entsprechenden Charakterfähigkeit und dem Heldenfahrzeug. Die Charakterfähigkeit eines AllStars verleiht ihm einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, während sein Heldenfahrzeug die Karten im Spiel wirklich neu mischen kann.

Shyft – Nutzt Tarntechnologie, um unsichtbar zu werden und Fahrzeuge zu übernehmen, bevor es die Gegner bemerken.

Ultimo Barricado – Werdet bei Angriffen von Fahrzeugen und Charakteren unverwundbar.

Lupita – Hinterlässt Feuerspuren, die bei Fahrzeugen und Verbrennungsschaden verursachen und Charaktere ausknocken.

Boxtop – Setzt Pakete ein, die Teammitglieder stärken und Gegnern Explosionsschaden zufügen.

Sabre (Hanas Fahrzeug) – Setzt eine Klinge ein, die an eurem Fahrzeug entlang befestigt ist, und halbiert damit eure Gegner.

The Undisputed (Ultimos Fahrzeug) – Aktiviert einen mächtigen Schild und werdet zu einer unaufhaltsamen Kraft in der Arena.

Callisto (Genesis‘ Fahrzeug) – Zündet einen Raketenantrieb für einen Geschwindigkeitsschub, der bei euren Gegnern massiven Schaden anrichtet.

Mr. Sparkles (Tw!nkleR10ts Fahrzeug) – Lasst euch von der Wut mitreißen, während ihr mit jedem Rammer härter trefft.

In künftigen Blogbeiträgen werden wir euch mehr über diese Bande von unterschiedlichen, charismatischen und heldenhaften AllStars erzählen.

Jetzt wisst ihr schon mal grob, was ihr im Spiel tun werdet, unabhängig davon, welchen Modus ihr spielt. Destruction AllStars hat viel zu bieten, aber ihr entscheidet selbst, wie ihr das Spiel spielen wollt.

Aber das ist noch nicht alles. Nach der Veröffentlichung werden wir neue Spielmodi und spannende Neuigkeiten für die anderen Modi hinzufügen. Wir werden auch neue Features anbieten, damit ihr das Beste aus eurem „Destruction AllStars“-Erlebnis herausholen könnt. Diese Neuerungen sind Teil der Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung und werden komplett kostenlos sein, um euch neue Arten des Spielens zu ermöglichen – Verschrottung auf Verschrottung.

Hoffentlich gibt euch das einen kleinen Vorgeschmack darauf, worum es in Destruction AllStars gehen wird. Bald präsentieren wir einen brandneuen Trailer, also haltet die Augen offen! Wir arbeiten noch hart am letzten Schliff für das Spiel vor dem Launch und das Team kann es kaum erwarten, bis ihr es endlich in den Händen haltet! Wir freuen uns über euer Feedback und wir wollen euch alle auf eine wilde Fahrt mitnehmen, wenn wir das Spiel nach der Veröffentlichung noch weiterentwickeln.

Wie auch immer ihr eure Karriere bei den AllStars beginnt, wir werden euch im November auf der Startplattform des Spiels erwarten!

Die Digital Deluxe Edition beinhaltet: 1 legendärer Charakter-Skin und Fahrzeug-Skin – Lasst euch von der Dunkelheit umschlingen und werdet zur Krähe

1 Tanz-Emote für Lupita – Lupita zeigt den AllStars, wie man in Rio feiert!

4 Banner und 5 Avatare – Verleiht eurem Spielerprofil von Anfang an Abwechslung!

10.000 AllStar-Währung – Ein Starthilfe für eure AllStar Anpassungen! AllStar Währung kann durch Online-Spiele verdient werden. Dieser Boost verschafft euch einen Vorsprung beim Tuning eures Fahrzeugs, während ihr den Rest verdient!