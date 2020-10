Xbox Game Pass im Oktober mit Doom Eternal, Forza Motorsport 7 und mehr

PC XOne Android

Pünktlich zum Monatsbeginn gibt es wieder Nachschub für Microsofts Spiele-Abo-Service Xbox Game Pass. An dieser Stelle bekommt ihr eine kurze Übersicht über die interessantesten Neuzugänge, die Game-Pass-Abonnenten im Oktober kostenlos für Xbox One und PC herunterladen können.

Den Start macht der Ego-Shooter Doom Eternal (im GG-Test mit Testnote 9.0), den ihr Dank des kürzlich angekündigten Kaufs von Zenimax durch Microsoft ab sofort auf eurer Konsole herunterladen könnt, die PC-Version folgt später in diesem Jahr. Außerdem freuen sich Metal-Fans auf den Klassiker Brütal Legend (im GG-Test mit Testnote 8.5) von Double Fine und Rennspiel-Freunde setzen sich in Forza Motorsport 7 (im GG-Test mit Testnote 8.5) hinters (virtuelle) Lenkrad.

Dank des am 15. September offiziell gestarteten Cloud-Gaming-Dienstes xCloud könnt ihr unter anderem Doom Eternal und Forza Motorsport 7 auch auf euren Android-Geräten spielen. Zusätzlich hat Microsoft angekündigt, dass EA-Play-Titel ab 10. November Teil des Game Pass Ultimate für Konsole werden.

Alle Neuzugänge des Xbox Game Pass im Oktober haben wir mit den jeweiligen Terminen im Folgenden aufgelistet:

Am 15. Oktober verlassen Metro 2033 Redux, Saints Row 4 Re-Elected, State of Mind, Felix the Reaper sowie Minit die Game-Pass-Bibliothek.