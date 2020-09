PM: Neu im Xbox Game Pass: Doom Eternal, Brütal Legend, Forza Motorsport 7 und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Team Xbox hat gute Nachrichten für Dich – dazu zählt etwa die Veröffentlichung des Stichtags, an dem Du EA Play als Teil des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC nutzen kannst. Ab dem 10. November wird EA Play im Rahmen Deiner Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft auf der Konsole verfügbar sein. Ab Dezember hast Du außerdem die Option, auf Deinem PC als Ultimate- und PC-Mitglied Games aus der EA Play-Bibliothek auf Windows 10 zu spielen, die Du über die Cloud zudem auch auf Deinem Android-Gerät spielen kannst.

DOOM Eternal (Android & Konsole) – Ab 1. Oktober!

Einer der besten Shooter des Jahres 2020 wird Teil des Xbox Game Pass. Die Armeen aus der Hölle haben die Erde überfallen und Du musst in einer actiongeladenen Einzelspieler-Kampagne zum Slayer werden. Besiege Dämonen in allen Dimensionen und halte die endgültige Zerstörung der Menschheit mit eigenen Händen auf. Erlebe die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit und Macht in DOOM Eternal.

Drake Hollow (PC, ID@Xbox) – Ab 1. Oktober!

Drake Hollow ist ein kooperatives Action-Spiel, das in The Hollow spielt – einer zerstörten Spiegelwelt der ursprünglichen Erde. Du baust und beschützt dort die Dörfer der Dragora, des liebenswerten, einheimischen Pflanzenvolkes. Allein oder mit Freunden folgst Du einer geheimnisvollen Krähe, um die mysteriöse Welt und deren Inseln zu erkunden, die in giftigem Äther gefangen sind. Hilf den Dragora, ihr Lager wieder aufzubauen.

Brütal Legend (Konsole) – Ab 8. Oktober!

Der Action-Comedy-Klassiker Brütal Legend von Double Fine Productions ist endlich auch im Xbox Game Pass verfügbar. Erlebe das verrückte Abenteuer des von Jack Black synchronisierten Roadies Eddie Riggs, der in eine außergewöhnliche Welt voller Dämonen, feuerspeiender Bestien und jeder Menge Heavy Metal-Musik eintaucht. Brütal Legend bietet eine chaotische Welt mit epischen Strategieschlachten, in denen Eddie und seine Band, bestehend aus tapferen Metalheads, darum kämpfen, die Welt von einem dämonischen Overloard zu befreien. Dank bekannter Stimmen und spannender Cameo-Auftritte einiger der größten Rockmusiker der Welt ist Brütal Legend ein absolutes Muss für Heavy Metal-Fans und Liebhaber von verrückten Action-Games.

Forza Motorsport 7 (Android, Konsole & PC) – Ab 8. Oktober!

Erlebe den Nervenkitzel motorisierter Wettrennen mit dem wohl detailliertesten, eindrucksvollsten und authentischsten Rennspiel, das der Markt derzeit zu bieten hat. In Forza Motorsport 7 treffen Rennfahrer, Drifter, Dragster-Fahrer, Tuner und Creator in einer Community aus Motorsport-Fans aufeinander. Fahre Deine Traumautos und wähle hierzu aus mehr als 700 beeindruckenden Fahrzeugen, darunter die größte Sammlung von Ferraris, Porsches und Lamborghinis aller Zeiten. Fordere Dich und Deine Freunde auf 200 Strecken und 30 berühmten Schauplätzen heraus, aber denke daran, dass sich die Rennbedingungen jedes Mal ändern. Spiele mit 60 Bildwiederholungen pro Sekunde und genieße native 4K-Auflösung in HDR, für das ultimative Racing-Erlebnis.

Ikenfell(Konsole & PC, ID@Xbox) – Ab 8. Oktober!

Ikenfell ist ein rundenbasiertes taktisches Rollenspiel, das von einer Gruppe problematischer Magieschüler handelt – und Du wirst selbst zu einem Zauberer! Setze raffinierte Kampfmechaniken ein, um Deine Zaubersprüche zu verstärken und Angriffe zu blocken. Erkunde darüber hinaus die verwinkelten Hallen einer riesigen Zauberschule und kämpfe gegen furchteinflößende Monster und Endgegner. Finde dabei unzählige verborgene Schätze und decke dunkle Geheimnisse auf, die eigentlich im Verborgenen bleiben sollten.

Kathy Rain (PC, ID@Xbox)

Kathy Rain spielt in den 90er Jahren und erzählt die Geschichte einer willensstarken Journalismus-Studentin, die sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss, während sie dem mysteriösen Tod ihres kürzlich verstorbenen Großvaters nachgeht.

Xbox Community Game Club

Der Xbox Community Game Club wurde von den Xbox-Botschaftern ins Leben gerufen, um Spiele gemeinsam mit der Community zu spielen, spannende Spiel-Momente mit anderen zu teilen, und Erfahrungen austauschen zu können. Stell ihn dir einfach wie einen Buchclub vor, dessen Eintrittskarte der Xbox Game Pass und der Xbox Game Pass für PC ist. Du musst selbst kein Botschafter sein, um teilzunehmen. Du wirst im Club auf Deine Freunde treffen – die Auswahl der Spiele für Oktober kennst du ja jetzt, also starte doch schon einmal Deine Downloads.

Black Desert-Succession Update (Konsole)

Für Black Desert sind endlich neue Skills verfügbar! Das Update nimmt Dich mit zu Deinen Wurzeln, indem Du mächtige neue Skills erhältst, die auf den Originalwaffen Deiner Klasse aufbauen. Die ersten vier Klassen, die mit neuen Skills ausgestattet werden, sind der Krieger, der Waldläufer, die Zauberin und der Berserker!

Gears Tactics (Konsole): Jetzt vorinstallieren!

Gears Tactics ist ein turbulentes, rundenbasiertes Strategiespiel und Teil der bekannten Videospiel-Reihe Gears of War. Du bist in Unterzahl und kämpfst ums pure Überleben. Rekrutiere Dein Squad und befehle ihm, ein böses Mastermind zu jagen, das Monster erschafft. Xbox Game Pass-Mitglieder können den Xbox Game Pass jetzt vorinstallieren, um ihren Squad direkt am ersten Tag – dem 10. November – zu rekrutieren und kommandieren.

Microsoft Flight Simulator (PC) – Welten-Update I: Japan nun verfügbar

Welten-Update 1: Japan bietet eine aktualisierte digitale Höhenkarte, die sich über das gesamte Land erstreckt, hochauflösende 3D-Fotogrammetrie für sechs bekannte japanische Städte und sechs selbstkreierte lokale Flughäfen. Das kostenlose Update wird auch drei neue Landing Challenges enthalten, die an japanischen Flughäfen spielen.

No Man’s Sky: Origins-Update (Konsole & PC)

Das Update 3.0, Origins, erweitert das Universum von No Man’s Sky grundlegend. Erforsche ein fremdes und umfangreicheres Universum mit einer größeren Vielfalt an Planeten, spannendem neuen Terrain, zahlreichen neuen Kreaturen, neuen Wetterbedingungen, riesigen Gebäuden und vielem mehr.

The Elder Scrolls Online: The Lost Treasures of Skyrim-Event

Entdecke Relikte und schalte Bonus-Sammlerstücke für The Elder Scrolls Online frei – einschließlich eines unglaublichen neuen Hauses.

Fantastische Aussichten: Auf Dich warten jede Menge Boni! Im Folgenden findest Du weitere Informationen. Die Rabatte kannst Du in der Spielebibliothek über Xbox One, die Xbox App über Windows 10 für PC oder über die Xbox Game Pass Mobile App auf iOS und Android einlösen.

Black Desert (seit dem 17. September erhältlich)

Der Hashashin ist erwacht und hat sich auf den Weg zum Schlachtfeld in der Schwarzen Wüste gemacht. Mach Dich mithilfe eines Spezial-Geschenks bereit und begib Dich auf ein Abenteuer, nach dem Du Dich schon lange gesehnt hast.

Vigor (Ab 30. September erhältlich)

Mit dem Armed Outlaner Bundle kommst Du so richtig in Schwung. Nimm Deinen Mut zusammen und beginne Dein Nachkriegsabenteuer mit der zur Verfügung gestellten Munition. Mit einem exklusiven Outfit stichst Du zwischen den sogenannten Regenmänteln deutlich hervor. Darüber hinaus wartet eine saftige Summe Kronen auf Dich, mit der Du weitere Kosmetika erwerben, die Begegnungen mit anderen Charakteren per Social Booster beeinflussen und sogar einen Battle Pass kaufen kannst.

Phantasy Star Online 2 (ab 30. September erhältlich)

In Anlehnung an das Episode 5-Update für Phantasy Star Online 2 hast Du als Mitglied des Xbox Games Pass Ultimate die Möglichkeit, das aus besonderen Gegenständen bestehende Episode 5 Bonus-Update in vollem Umfang zu genießen.

Sammle noch fleißig September-Quests, Du hast nur noch bis zum 4. Oktober Zeit! Die Punkte kannst Du für Xbox-Geschenkarten und Werbegeschenke oder für die Verlängerung Deiner Xbox Game Pass-Mitgliedschaft einlösen.

Das solltest Du Dir als Xbox Game Pass-Mitglied nicht entgehen lassen:

Tägliche, wöchentliche und monatliche Quests findest Du auf Deiner Konsole oder in der Game Pass Mobile App.

Du kennst ja den Prozess: Für all die neuen Spiele im Xbox Game Pass, müssen ein paar Titel den Katalog auch wieder verlassen. Beende Deine Games, bevor sie die Bibliothek verlassen! Mit dem Xbox Game Pass Mitgliederrabatt von 20 Prozent sicherst Du Dir dauerhaft Spiele, die den Pass bald verlassen. Sichere Dir zum Beispiel eines dieser Spiele, die am 15. Oktober aus dem Katalog verschwinden:

Dieses Jahr wartet mit neuen Konsolen, neuen Spielen und neuen Möglichkeiten auf – da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Auf Twitter und Instagram halten wir Dich mit News zum Xbox Game Pass PC, Ultimate und Details zu den neuen Konsolen auf dem Laufenden. Fürs Erste bist Du ja gut mit Spielen versorgt und wir melden uns schon bald mit weiteren spannenden Games im Gepäck!