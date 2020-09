Let's Sing Queen: Komplette Tracklist des Karaokespiels veröffentlicht

Switch XOne PS4

Am 2. Oktober 2020 wird mit Let's Sing Queen ein Ableger der Karaoke-Spiele erscheinen, bei dem der Name eigentlich schon alles verrät. In dem virtuellen Wohnzimmer-Konzert könnt ihr 30 Songs der britischen Kultband ins Mikrofon trällern. Entwickler Voxler und Publisher Ravenscourt haben nun via Pressemitteilung die komplette Tracklist von Let's Sing Queen veröffentlicht, die ihr nachfolgend findet:

A Kind of Magic

Another One Bites The Dust

Bicycle Race

Bohemian Rhapsody

Breakthru

Crazy Little Thing Called Love

Don’t Stop Me Now

Fat Bottomed Girls

Good Old Fashioned Lover Boy

Headlong

I Want It All

I Want To Break Free

Innuendo

It’s A Hard Life

Killer Queen

Now I’m Here

One Vision

Play The Game

Princes Of The Universe

Radio Gaga

Save Me

Somebody To Love

The Invisible Man

The Show Must Go On

Tie Your Mother Down

Under Pressure

We Are The Champions

We Will Rock You

Who Wants To Live Forever

You’re My Best Friend

Erscheinen wird Let's Sing Queen für PS4, Xbox One und Switch.