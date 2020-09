PM: Ready, Set-Up, Play: Mit Sony BRAVIA und PlayStation die Zukunft des Gamings hautnah erleben (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit der PlayStation 5 habt ihr schon sehr bald die Zukunft des Gaming in eurem Wohnzimmer. Euch erwarten eine höhere Auflösung, bis zu 120 FPS bei 4K und beeindruckende Kontrastwerte dank HDR – das klingt für uns nach einer strahlenden Zukunft. Um diese Grafikpracht auch wirklich zu genießen, braucht es einen Fernseher, der mit dieser Power umgehen kann und sie standesgemäß darstellt. Hersteller Sony lässt euch damit natürlich nicht allein und hat mit dem ZH8, sowie dem XH90 gleich zwei neue Sony TV-Modelle, die perfekt auf die PlayStation 5 abgestimmt sind. Wir verraten euch, was die neuen Modelle können und wie wichtig das perfekte Zusammenspiel zwischen PlayStation 5 und TV-Gerät für das beste Gaming-Erlebnis ist.

Mit 8K-Support begibt sich eure PlayStation 5 auf neues Terrain. Zusätzliche Details benötigen nicht nur mehr Leistung,sondern auch einen kompatiblen Fernseher. Über 33 Millionen Pixel werden dafür vom TV-Gerät dargestellt und in kürzester Zeit von der PlayStation 5 berechnet. Im Vergleich dazu erscheint Full HD mit etwas mehr als 2 Millionen Pixeln wie aus einer anderen Zeit. Trotzdem: 8K zu meistern ist eine Leistung, die auch heutzutage nur wenige Fernseher bieten können.

Um diese extrem anspruchsvolle Qualität erbringen zu können, verfügt der ZH8 von Sony über einen eigenen Prozessor, den X1 Ultimate. Er unterstützt eure PlayStation 5 dabei, ein perfektes 8K Erlebnis mit atemberaubendem HDR und mehr Schärfe denn je darzustellen. So gut sahen Kratos und Co. noch nie aus!

Noch flüssiger und ganz ohne Ruckeln stellt die PlayStation mit den neusten BRAVIA TVs ZH8 und XH90 auch 4K mit 120 FPS dar. Das sind über 8 Millionen Pixel, die 120 Mal in einer Sekunde aktualisiert werden. Immer wieder. Durch die X-Motion Clarity Technologie von Sony wird das Bild dabei besonders in schnellen Szenen deutlich schärfer dargestellt. Die Technologie passt dazu dynamisch die Beleuchtungsstärke in actiongeladenen Szenen an, wodurch das Bild nicht verschwommen wirkt, sondern messerscharf. Das kleinste Zucken eurer Gegner entgeht euch so bestimmt nie wieder! Voraussetzung für 4k/120FPS ist der HDMI 2.1 Anschluss der neusten BRAVIA TV-Generation und ein kompatibles HDMI Kabel. Dank der Optimierung von Sony haben die BRAVIA Fernseher, wie beispielsweise der XH90, einen sehr geringen Input-Lag von lediglich 7,2 Millisekunden.

Sony wäre natürlich nicht Sony, wenn die BRAVIA TVs nicht schon jetzt perfekt auf die kommende PlayStation-Generation abgestimmt wären. Dank der innovativen Klangtechnologien könnt ihr euer Lieblingsgame im Heimkino auch ohne Headset genießen. Die „Acoustic Multi-Audio“-Technologie erschafft beim Gaming einen multidimensionalen Klang, wie ihr es von keinem Fernseher bisher gehört habt. Hört die Schritte eurer Gegner oder die kleinste Bewegung in eurer Umgebung und erkennt sofort, in welche Richtung ihr schauen müsst.

Das Beste ist allerdings, dass ihr den ZH8 von Sony sogar in ein vorhandenes Soundsystem integrieren könnt. Der BRAVIA TV kann sich dazu nahtlos in das System als Center Lautsprecher integrieren und liefert so zusammen mit eurer Musikanlage noch präzisieren Klang.

Die Full Array LED-Technologie in Kombination mit der X-tended Dynamik Range erschafft ein Bild mit unglaublichen Kontrasten und Farben, die deine Lieblingsspiele erst richtig aufleben lassen. Mit bis zu 85 Zoll steht dem echten Kinofeeling nichts mehr im Weg!

Für das perfekte Gaming-Erlebnis aus einer Hand hat Sony den Slogan „Bereit für PlayStation 5“ eingeführt. Damit ist es spielend einfach zu erkennen, ob ein Fernseher, wie der ZH8 und der XH90 von Sony, vollständig kompatibel mit der neuen PlayStation und bereit für das Gaming der Zukunft ist.

Diese Sony übergreifende Kompatibilität könnt ihr sogar mit eurem DualSense Wireless-Controller erleben. Damit startet ihr euren BRAVIA TV per Knopfdruck und dieser wechselt automatisch in den Gaming Modus, um euch ein nahtloses Erlebnis zu bieten.