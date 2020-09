Yakuza - Like a Dragon: Release minimal vorverlegt / PS5-Termin

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Yakuza - Like a Dragon ab 58,48 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich sollte Yakuza - Like a Dragon in westlichen Gefilden am 13. November 2020 für Xbox One, PS4, PC und als Launchtitel für Xbox Series X/S erscheinen. An letzterem Punkt ändert sich weiterhin nichts, das Spiel kommt weiterhin zum Start der neuen Microsoft-Konsolen. Allerdings hat Sega nun bekannt gegeben, dass der Release um wenige Tage vorgezogen wird. Genau gesagt erscheint Yakuza - Like a Dragon nun am 10. November 2020.

Weiter lässt der Publisher in der Pressemitteilung verlauten, dass ihr das Abenteuer von Ichiban Kasuga ab dem 2. März 2021 auch auf PS5 erleben könnt. Wie bereits im Juli 2020 bekannt gegeben wurde, werdet ihr als Käufer der PS4-Version ein kostenfreies Update auf die Next-Gen-Fassung erhalten. Für Xbox-Spieler steht dank Smart Delivery ein ähnlicher Service zur Verfügung.