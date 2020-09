PM: This Week on Xbox: Neue Spiele vom 29. September bis 2. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei This Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die schon bald für Xbox One und Windows 10 PC erhältlich sind! In dieser Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Bartlow’s Dread Machine

Der Twin-Stick-Arcade-Shooter kommt mit sechs aufregenden Spielwelten, seltsamen Monstern, geschichtsträchtigen Charakteren und Einzelspieler- wie auch Koop-Spielmodi. Ein Arsenal aus futuristischen Waffen hilft Dir dabei, Dich in der Schlacht mit den Außerirdischen durchzusetzen und den Commander in Chief zu retten.

Xbox One X Enhanced: Projection: First Light

In Projection: First Light folgst Du der Geschichte von Greta, einem Mädchen, das in einer mythologischen Schattenpuppenwelt lebt. Eines Tages begibt sie sich auf eine spannende Reise quer durch die Kulturen. Auf ihrem Weg begegnen ihr legendäre Helden und Momente der Selbsterkenntnis. Atmosphärische Bilder sowie ein imposanter Soundtrack aus antiken Instrumenten, die für Schattenpuppenspiele verwendet wurden, untermalen die geheimnisvolle Story.

Re:Turn – One Way Trip

Re:Turn – One Way Trip ist ein 2D-Puzzle-Abenteuer-Horrorspiel! In einem unheimlichen Geisterzug muss Saki in der Vergangenheit und der Gegenwart wühlen, um ihre Freunde wiederzufinden und zu retten. Jetzt darf sie bloß nicht ihren Verstand verlieren! Denn sonst wird sie die teuflische Kraft, die die unerwiderte Liebe rächen will, kaum besiegen.

Birthday of Midnight

Sie ist jedermanns Lieblingsfee und bereit, wieder gen Himmel geschossen zu werden. Dort warten wie immer tückische Hindernisse wie Stacheln oder Kreissägen und andere gefährliche Weg-Blockierer. Um den Perfect Score zu erzielen, musst Du jedes Level mit der Mindestanzahl von Schlägen erfolgreich absolvieren – eine echte Herausforderung!

Commander ´85

Im Mittelpunkt des Sci-Fi-Thrillers steht ein gewöhnliches Geburtstagsgeschenk. Doch es wird das Leben der Hauptfiguren für immer verändern und die verschlafene Ruhe der unaufgeregten Vorstädte von Chicago beenden. Zusammen mit einer Gruppe von Freunden und einem total verrückten Wissenschaftler versuchst Du den Kalten Krieg zu beenden, das Geheimnis um den Commander-Computer zu lüften und die Wahrheit hinter dem rätselhaften Vorfall von Roswell herauszufinden.

Feather

Erkunden, entspannen, eintauchen: In dem Mehrspieler-Game Feather verwandelst Du dich in einen Vogel und überquerst die zen-ähnliche, malerische Landschaft. Gleite durch die Lüfte, entdecke geheimnisvolle Orte oder kehre um, um verborgene Pfade zu finden, denen nur Vögel wie Du folgen können.

Inertial Drift

Vergiss alles, was Du bisher übers Driften wusstest! Im 90er Jahre-Retro-Future-Look ist Inertial Drift ein Arcade-Racer mit einzigartigem Handling und einer Drift-Mechanik mit zwei Steuerknüppeln, die Glückshormone freisetzt. Inertial Drift fordert Dich heraus und hebt das Arcade-Rennsportgenre auf ein völlig neues Level – für ein Fahrerlebnis, dass Du so noch nicht gespielt hast.

Xbox One X Enhanced/Xbox Play Anywhere: Swordbreaker

Die heroisch-fantastische interaktive Geschichte ist von den „Wähle dein eigenes Abenteuer“-Büchern inspiriert. Triff wichtige Entscheidungen, die zu glorreichen oder tödlichen Ereignissen führen. Über 300 illustrierte Bilder runden das Game ab.

FIFA 21 (EA Play First Trial)

EA Play-Mitglieder können FIFA 21 schon vor dem Start ab dem 1. Oktober spielen, sich besonderen Herausforderungen stellen und exklusive Belohnungen einheimsen. Darunter tolle Vorteile, die eine ganze Saison bestehen bleiben, einzigartige Items, Ultimate Team Season Objective XP Boosts und einen Rabatt von 10 Prozent auf digitale EA-Käufe. Ob auf der Straße oder im Stadion, FIFA 21 bietet mehr Spielmöglichkeiten als je zuvor, beispielsweise die UEFA Champions League und die Copa Libertadores. Der vollständige Launch für die Ultimate Edition ist am 6. Oktober, die Standard Edition kommt am 9. Oktober.

Orangeblood

Auf der verschmutzten, künstlich angelegten Insel vor der Küste von Okinawa ist das Leben gefährlich. Rost und verblichener Beton funkeln in der Morgensonne, in den Neonfarben am späten Abend zeigen sie jedoch ihre wahren Gesichter. Dann bricht auch Deine Zeit an: Bringe die bösen Gangmitglieder und die Killerroboter durch spannende Schießereien zur Strecke.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Neo Cortex und N. Tropy starten einen Großangriff auf das gesamte Multiversum! Crash und Coco retten den Tag, indem sie die vier Quantum Masks wieder vereinen und die Regeln der Realität mit ihren neuen Fähigkeiten, noch mehr spielbaren Charakteren und lachhaften Bossen verbiegen.

Star Wars: Squadrons

Piloten gesucht! Schnall Dich an und spüre das Adrenalin mit den Multiplayer-Weltraum-Dogfights aus Ego-Perspektive. An der Seite Deines Geschwaders erfährst Du, was es bedeutet, Pilot in einer aufregenden Star Wars-Einzelspielerkampagne zu sein. Nutze jetzt Deine Chance, und bestelle die kosmetischen Gegenstände „Rekrut der Neuen Republik“ sowie „Ass des Imperiums“ schon jetzt vor!

Dragon Lapis

Xbox Play Anywhere – Die 8-Bit-Grafik und Chiptunes lassen Dich in das goldene Zeitalter der RPGs zurückkehren. Nach einer blutrünstigen Schlacht zwischen zwei Drachen vor Tausenden von Jahren erwacht eine der Kreaturen plötzlich wieder zum Leben und greift ein Grenzdorf an. Lucas, ein königlicher Ritter der als Wächter dient, ist ein Nachfahre des Helden, der einst beide Drachen besiegte. Nach der Tragödie im Dorf bricht er zu einem Abenteuer auf, um die Welt zu retten.

Warsaw

Das herausfordernde, rundenbasierte und taktische RPG spielt in den Ruinen einer belagerten Stadt. Der Zweite Weltkrieg ist fast vorbei. Führe Dein verstoßenes Team von Aufständischen durch die historischen Straßen der besetzen polnischen Hauptstadt.