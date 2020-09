Resident Evil - Infinite Darkness: Netflix-CGI-Serie startet 2021

PC Xbox X PS5

Serien-Adpationen von Videospielen scheinen bei dem Videostream-Anbieter Netflix gerade hoch im Kurs zu sein. Nachdem beispielsweise Castlevania und Dragon's Dogma als Anime-Serie umgesetzt wurden, ist nun Resident Evil dran. Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Capcom bekannt gegeben, dass sich eine Animationsserie auf Basis der altehrwürdigen Reihe in der Mache befindet und 2021 bei Netflix starten soll.

Resident Evil Infinite Darkness, so der Name der Show, soll sich aber nicht nur auf die bewährten Horror-Elemente verlassen, auch Science-Fiction-Einflüsse wollen die Macher einbauen. Recht viel mehr ist noch nicht bekannt, in einem ersten kurzen Trailer, den ihr unterhalb dieser News findet, sind aber zumindest die bekannten Figuren Leon S. Kennedy und Claire Redfield zu sehen.