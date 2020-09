Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung: Story-Trailer und Gameplay

Switch

Auf der digitalen Tokyo Game Show 2020 hat Nintendo neues Material von Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung gezeigt. Das Prügel-Spin-off erweitert die Story um die Auferstehung von Ganon, 100 Jahre bevor Link zu Beginn von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note 9.5) im Schrein des Lebens erwacht.

Direkt unter diesen Zeilen eingebunden findet ihr den neuen Story-Trailer mit deutscher Tonspur, der euch einen Vorgeschmack auf die neuen Szenen und Kämpfe mit den vier Recken der Gerudos, Goronen, Orni und Zoras gibt.

In den Quellen findet ihr den 13-minütigen Gameplay-Stream von der TGS 2020 verlinkt, allerdings sind alle Texte und der Kommentar auf japanisch. Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung erscheint am 20. November 2020 exklusiv für Nintendo Switch.