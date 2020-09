Zankstelle Vol. 55: Gefangen im Animus Teil 2

PC 360 XOne PS3 MacOS

Spätestens seit Johann Wolfgang von Goethes Reise, die er zwischen 1786 und 1788 unternommen hatte, gehört ein Aufenthalt in Italien in den Lebenslauf eines jeden gebildeten Europäers. Der Schönheit und Geschichte dieser Landstriche kann sich niemand entziehen, der nicht ein Herz aus Stein in seiner Brust trägt. Wie schrieb besagter Dichter zum Beispiel?

„Vedi Napoli e poi muori!" sagen sie hier. "Siehe Neapel und stirb!" Dass kein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Vesuve in der Nachbarschaft stünden.

Verständlich also, dass die Bildungsbürger Hendrik und John Goethes Beispiel folgten und über die Alpen gen Süden aufbrachen. Ihr Ziel war es, den Spuren des bekannten Renaissance-Schöngeistes Ezio Auditore da Firenze zu folgen und aus seiner Geschichte zu lernen. Mit eigenen Augen wollten sie die Bauwerke Roms erblicken und den Glanz von Byzanz in sich aufsaugen. Im Gegensatz zu Goethe, der seine Gedanken noch mit Tinte auf Papier festhalten musste, konnten unsere beiden Reisenden ihre Eindrücke in einen Podcast bannen, den wir der geschätzten Hörerschaft hiermit demütig zu Füßen legen.

Kleine Spoilerwarnung: wie schon im ersten Teil der Reise halten Hendrik und John nicht mit Informationen aus den Spielen zurück. Und da es hier um die beiden abschließenden Teile der Ezio-Saga namens Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations geht, wird sehr viel aus deren Geschichte samt ihrem Ausgang gespoilert.

