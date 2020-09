PM: Die ultimativen Apps von PlayStation für Android und iOS (Sony Playstation Blog)

PS4

Kennt ihr das? Ihr wartet seit Wochen auf den Release des neuen AAA-Games für eure PlayStation 4 und wenn es dann endlich zum Download bereitsteht, sitzt ihr doch noch in der Arbeit oder seid in der City unterwegs? Ein Download funktioniert also erst, wenn ihr Zuhause seid, Mist. Das heißt, ihr müsst auch noch warten, bis es losgehen kann. Das entspannte Zocken, auf das ihr euch den ganzen Tag so gefreut habt, muss also erstmal ein bisschen warten. Muss es? Nein!

Die verschiedenen Smartphone-Apps aus dem PlayStation Universum bieten euch praktische Funktionen, wie ihr von Zuhause, aber auch von unterwegs eure PlayStation 4 steuern könnt. So ist es beispielsweise möglich, mit euren PSN-Freunden in Kontakt zu bleiben und das nächste Match auszumachen. Wenn ihr ein Xperia Smartphone von Sony habt, ist es sogar noch besser: Eure PlayStation 4 und das Smartphone sind optimal auf einander abgestimmt, um das maximale Spielerlebnis rauszuholen.

Mit der PlayStation App bleibt ihr immer mit eurer PS4 oder PS4 Pro in Verbindung. Ihr seht direkt, wer online ist, könnt Mitteilungen lesen und euch über die neuesten Aktivitäten eurer Freunde oder der PSN-Community informieren. Euer bester Kumpel ist gerade online und versucht schon wieder, die Krone in Fall Guys zu erhalten? Schnell nach Hause, das müsst ihr verhindern!

Und das Beste: Ihr könnt eure Downloads auch abseits von der Konsole verwalten, damit sie bereits fertig sind, wenn ihr nach Hause kommt. So steht dem entspannten Gaming-Abend kein stundenlanges Herunterladen mehr im Weg!

Für ein noch intensiveres und nahtloseres Erlebnis könnt ihr zudem über die PS-Schaltfläche in der PlayStation-App auf unzählige Features zugreifen. So könnt ihr mit einem Klick neben PlayStation Messages (Apple Store / Google Play) und PlayStation Communities (Apple Store / Google Play) auch die neue PS4-Zweitbildschirm-App (Apple Store / Google Play) verwenden.

Mit der App für den PS4-Zweitbildschirm könnt ihr die Tastatur eures Xperia Smartphones im Spiel nutzen, um Nachrichten verschicken. Einige Spiele sind sogar mit dem Smartphone kompatibel und bieten die Möglichkeit, die Map oder den Radar anzuzeigen.

Der Fernseher zuhause ist blockiert, dabei wolltet ihr doch genau heute das neue Game anzocken? Kein Problem! Mit PS4 Remote Play könnt ihr eure PS4-Spiele ganz einfach auf eurem PC oder Mac, vor allem aber auf eurem Smartphone streamen. Einmal mit der PlayStation über das Heimnetzwerk verbunden, könnt ihr direkt auf euren PS4-Homescreen zugreifen und alle kompatiblen PS4-Games starten.

Manchmal muss man den TV-Bildschirm für ein Familienmitglied oder den Mitbewohner freimachen. Was dann? Dank Remote Play könnt ihr das Spiel einfach pausieren, euch den DUALSHOCK 4-Controller schnappen und einfach über die PS4 Remote Play-App genau an der Stelle weiterspielen, an der ihr aufgehört habt. Nutzt ihr das Smartphone als TV-Ersatz, wartet ein weiteres cooles Feature darauf, von euch entdeckt zu werden: Manche Spiele nutzen den Touchscreen des Smartphones für Eingaben und sorgen so für neue Facetten im Gameplay. Neben dem ultimativen Gaming-Erlebnis mit eurem DUALSHOCK 4-Controller, könnt ihr Spiele auf Android oder iOS Smartphones zudem per Touch-Funktion steuern. So spielt ihr selbst dann weiter, wenn der DUALSHOCK 4-Controller eine Lade-Pause einlegen muss.

Das neue Xperia 5 II bietet euch all diese Funktionen. Mit dem verbauten Dynamic Vibration System, das euer Gameplay analysiert und intelligent die passenden Vibrationen liefert, könnt ihr auch ohne DUALSHOCK 4-Controller in der Hand intensives Gaming erleben. Wir wissen, was ihr denkt: „Auf dem Smartphone sieht man doch gar nichts!“. Dass ein TV-Bildschirm oft in anderen Dimensionen spielt, wissen wir alle. Trotzdem ist Gaming auf dem Xperia 5 II ein echtes Erlebnis: Das 6,1“ (15,4 cm) große FHD+ Display im 21:9 CinemaWide-Format stellt Farben nicht nur äußerst präzise dar, sondern bietet auch dann einen guten Überblick über das Spielgeschehen, wenn eure Finger auf den digitalen Buttons nach dem nächsten Gegner jagen. Apropos digitale Buttons: Das Xperia 5 II reagiert dank verbesserter Reaktionszeit und erhöhter Sensitivität im Display nun noch besser auf eure Eingaben und schafft damit auch mehr Freiraum für eure individuelle Tastenanordnung. Dabei müsst ihr glücklicherweise auch keine Abstriche bei der Präzision machen. Die Kirsche auf dem Sahnetörtchen des Smartphone-Gamings ist die 120 Hertz Bildwiederholungsrate im Display des Xperia 5 II. So butterweich war mobiles zocken noch nie!

Um jede Runde in absoluter Topform präsentieren zu können, hilft euch der vorinstallierte Spielebeschleuniger. Er sorgt auf Knopfdruck dafür, dass die komplette Rechenleistung des Xperia Smartphones auf das Spiel fokussiert wird und ihr ohne „störende“ Benachrichtigungen noch intensiver ins Gameplay abtauchen könnt. Außerdem lässt sich im Menü des Spielebeschleunigers jede Session auf Knopfdruck aufnehmen. Wenn ihr wollt, teilt ihr das Video dann einfach direkt auf euren Social Media-Kanälen. Wer möchte, bekommt während des Zockens Tipps und Tricks oder auch ein Youtube-Video eingeblendet. Wenn ihr also eine Runde derart dominiert, dass ihr euch schon im Mid-Game entspannt zurücklehnen könnt, ist das nächste Video nur einen Tastendruck entfernt.

Viel Leistung führt unweigerlich auch zu hohen Temperaturen im Inneren eines Smartphones. Dank durchdachter Hitzeableitung bleibt das Xperia 5 II aber auch unter Höchstleistung immer cool. Falls ihr es nicht schon längst gemacht habt, ladet euch die PS4 App oder die PS4 Remote Play-App jetzt kostenlos runter und schon erreicht euer Gaming-Erlebnis ein völlig neues Level!