Urban Witch Story: Kostenloses Adventure im Sierra AGI-Stil

PC

Mit Hilfe des spanischen Indie-Entwicklers Postmodern Adventures konntet ihr euch im Sommer diesen Jahres mit dem kostenlosen Point&Click-Adventure Billy Masters Was Right (News) auf einen Retro-Trip in die 1980er Jahre begeben und Nostalgie im Stil des LucasArts-Klassikers Maniac Mansion erleben.

Bereits Anfang des Jahres erschien das Erstlingswerk Urban Witch Story auf itch.io, allerdings bisher nur in spanischer Sprache. Seit heute könnt ihr das Spiel endlich auch in englischer Sprache kostenlos herunterladen. Ihr schlüpft im Jahr 1992 während der gewaltsamen Unruhen in Los Angeles in die Rolle des Polizisten John Barker und macht euch gemeinsam mit eurem Partner Al Jackson auf die Suche nach verschwundenen Kindern. Dabei müsst ihr euch mit Straßenbanden, euren eigenen Kollegen und auch übernatürlichen Bedrohungen auseinandersetzen.

Der Grafikstil orientiert sich hier an Sierra-Klassikern aus der Adventure Game Interpreter (AGI) Zeit von 1984 bis 1989, darunter fallen zum Beispiel die Ursprungsversionen der Spieleserien King's Quest, Space Quest und Leisure Suit Larry. Im unten verlinkten Trailer-Video der spanischen Version könnt ihr euch vor dem knapp 250 MB großen Download einen Eindruck vom Spiel verschaffen.