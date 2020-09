PM: WATCH DOGS®: LEGION - DIE STORY ERWEITERT SICH MIT EINEM LOREBOOK VON INSIGHT EDITIONS UND EINEM ROMAN VON ACONYTE (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,25.September2020– Ubisoft®gabdie Partnerschaft mit Insight EditionsundAconytebekannt.Die Bücherermöglichentiefere Einblicke in die Welt vonWatch Dogs: Legion.Es wirdein Romanvon James Swallow und Josh Reynolds, herausgegeben vonAconyte, sowie einLorebook, erstellt von RickBarbaund von Insight Editions,veröffentlicht.Watch Dogs: Legionerscheint am 29.Oktober 2020 auf XboxOne, PlayStation®4,Stadiaund aufWindows PCimEpic Games Store undUplay.Das Spiel wird ebenfalls fürUplay+ verfügbar sein. Am 10. November 2020 wirdWatch Dogs: Legionfür Xbox Series X/S erscheinen, sowie am 12. November 2020 digital für PlayStation®5. Die physische Version für PlayStation®5 ist ab dem 24. November verfügbar.Die Spieler erleben mit den Büchern das Spieluniversum vonWatch Dogs: Legionaus einer ganz neuen Sichtweise.

Der Roman,Watch Dogs Legion: Day Zero,wird vonAconytein den USA und Großbritannien als E-Book am 13. Oktober und als Taschenbuch am 3. November erscheinen.Die englische Version erscheint ebenfalls für die deutschen Fans.DieLeser tauchenin eine actionreiche Vorgeschichte vonWatch Dogs: Legioneinund durchlaufendie Geschichte aus der Sicht eines Möchtegern-Hackers, der in eine Verschwörung verwickelt wird, die das düstere, dystopische London bedroht.Einer der Autoren istJames Swallow,BAFTA-Nominierter und Bestseller der New York Times, Sunday Times und Amazon #1Bestsellermit der Krimireihe Marc Dane, sowie Bestseller-Romane vonStar Trek,Warhammer,DoctorWhoundDeus Ex. Des Weiteren gehört Josh Reynolds zu den Autoren, der zuletztals Autor für KnightoftheBlazingSun für die Black Library fungierthat, sowie weitere zwanzig preisgekrönteTie-In-Romane. DerResistance Report, herausgegebenvonInsight Editions, erscheint am 27. Oktober 2020. Die Leser erkunden die Welt vonWatch Dogs: Legionmit illustrierten Forschungsakten. Diese bieten einen Überblick über diewichtigsten Elemente des Spieluniversums, darunter detaillierte Einblicke in die umgewandelte Stadt London und ihre Bezirke, Fraktionen, Fahrzeuge, Waffen, Technologie und vieles mehr. Vollgepackt mitinteressantenTextenund exklusiven Illustrationen, ist dieses Buch der ultimative Begleiter für die Geschichte des Spiels. Der Autor, RickBarba, hat bereits an mehr als 150 Titeln gearbeitet, darunter Bücher überStar Trek,StarCraftundLEGO: Jurassic World.DerResistance Reporterscheint ebenfalls in englischer Fassung in Deutschland.

