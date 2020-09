PM: Leinen Los! Port Royale 4 ist ab heute für PC, PS4 und Xbox One erhältlich! (Kalypso Media)

PC Switch XOne PS4

Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds Studios (Railway Empire, Port Royale- und Patrizier-Serie) lichten den Anker und stechen mit Port Royale 4in See. Die Handelssimulation ist ab heute für PlayStation 4, Xbox Oneund für den PC über Steamoder den Kalypso Storeerhältlich. Port Royale 4ist als Standardoder Extended Editionerhältlich und bietet zusätzliche Spielinhalte sowie den digitalen Soundtrack. Die riesige, 12.000.000 km2große Spielwelt der makellosen Karibik des 17. Jahrhunderts, kann erforscht und besiedelt werden. Spieler haben die Möglichkeit ihr eigenes komplexes Netzwerk aus Handelsrouten zu entwickeln und erfüllen gleichzeitig Aufgaben des Vizekönigs ihrer Nation, um mit Ruhm und Reichtum ihr persönliches Handelsimperium zu errichten. Wer sich auf Abenteuer und Action fokussieren möchte, kann sich in den Kampf mit rivalisierenden Nationen stürzen, Flotten und Städte angreifen oder sich mit Piraten anlegen. In Port Royale 4finden die Seeschlachten erstmals rundenbasiert statt. Bis zu 16 (max. 8 vs 8) Schiffe können gegeneinander in den Kampf ziehen und die individuellen Manöver und Kaptiänsfähigkeiten der verschiedenen Nationen bieten eine enorme taktische Tiefe. Port Royale 4ist ab heute für PC, PlayStation4und Xbox Oneerhältlich. Die Nintendo Switch Version folgt 2021. Hier erfährst du mehr