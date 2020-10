GOG will Einkaufsmöglichkeiten ausweiten, erste Partnerschaft mit Epic Store

Bereits seit geraumer Zeit bietet euch der Spiele-Client GOG Galaxy in der Version 2.0 die Möglichkeit, eure Spielebibliothek anbieterübergreifend zu organisieren. Noch werden nicht alle wichtigen Anbieter nativ von der App unterstützt, aber bis es soweit ist, gibt es eine große Auswahl an Community-Plugins, um beispielsweise eure Steam-Spiele zu integrieren.

Nun haben die polnischen Entwickler angekündigt, noch einen Schritt weitergehen zu wollen. In einem Eintrag im hauseigenen Forum gaben sie bekannt, dass es in Zukunft auch möglich sein soll, direkt über die Galaxy-App bei anderen Anbietern einzukaufen. Mit dem Epic Games Store existiert für dieses Vorhaben auch bereits ein erster Partner, so dass ihr zum Beispiel dort exklusiv angebotene Titel auch mittels GOG Galaxy erwerben könntet.

Über technische Details, etwa wie transparent die zusätzlichen Shops in die App integriert werden sollen oder welche Auswirkungen der Kauf über Galaxy auf das Handling der Spiele haben wird, wurde noch nichts bekanntgegeben. Lediglich, dass GOG als Verkäufer auch für die auf diese Weise erstandenen Titel den hauseigenen 30-Tage-Rückgabeservice sowie einen 24/7-Support anbieten werde, ist dem Eintrag zu entnehmen.

Bis es soweit ist, wird es jedoch noch ein wenig dauern, derzeit befindet sich die neue Funktionalität in einer internen Beta-Phase. In der Ankündigung schreiben die Entwickler:

Heute freuen wir uns, die erste Gruppe von Spielern einzuladen, um den brandneuen Store, an dem wir arbeiten, zu testen und ihr Feedback mit uns zu teilen.

Laut eigener Angabe wartet noch einiges an Arbeit auf die Programmierer, im Laufe der Entwicklung soll der Kreis der Tester jedoch erweitert und weitere GOG-Galaxy-Nutzer eingeladen werden, die neue Einkaufsmöglichkeit zu testen.