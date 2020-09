PM: Gaming für Familien: Xbox Family Settings App für iOS und Adroid ab sofort verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Wir bei Xbox sind der Überzeugung, dass Gaming uns nicht nur Freude und Inspiration bringt, sondern uns auch mit unseren Freunden und Familien in Verbindung hält – besonders in der aktuellen Zeit. COVID-19 begleitet uns und hat einen großen Einfluss auf unser aller Leben. Eine umso wichtigere Rolle spielen Videospiele, denn sie helfen dabei, auch in Zeiten des Social Distancing miteinander in Kontakt zu bleiben und gemeinsam Spaß zu haben. Genauso wichtig ist es aber auch, dass Spieler sich während des Spielens jederzeit sicher und willkommen fühlen – dies ist besonders für Familien von größter Wichtigkeit.

Ab sofort, passend zum Start des neuen Schuljahres, ist die kostenlose Xbox Family Settings App für iOS und Android verfügbar. Die App ist unser nächster Schritt, Familien mit den nötigen Werkzeugen auszustatten und ein ausgewogenes und kindgerechtes Gaming-Erlebnis zu schaffen – individuell zugeschnitten auf die persönlichen Bedürfnisse. Die Xbox Family Settings bieten mehr als 20 einfache Tools, mit denen Eltern Bildschirmzeiten einstellen, Inhaltsfilter festlegen und die Accounts im Blick haben, mit denen ihr Kind in Kontakt tritt. Sie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Schutzvorkehrungen für das Kind einzurichten, wenn es auf Xbox One und – ab dem 10. November – auf Xbox Series X und Xbox Series S spielt!

In den letzten Monaten durchlief die App eine intensive Testphase, die wertvolles Feedback einbrachte. Dieses Feedback von Eltern und Erziehungsbeauftragten hat uns dabei geholfen, die entscheidenden Funktionen weiter zu verfeinern. Wir freuen uns außerdem, drei völlig neue Funktionen vorzustellen, die Eltern noch mehr Souveränität über das Spielverhalten ihres Kindes ermöglichen:

In einem wichtigen ersten Schritt stellen Eltern sicher, dass jedes Kind über ein eigenes Kinder- oder Teenager-Konto verfügt. Die Einrichtung eines Kinderkontos erfolgt schnell und einfach über die App und dauert nur wenige Minuten.

Sobald ein Kinderkonto eingerichtet ist, können Eltern und Betreuer den Zugang zum Spielen für jedes Kind individuell anpassen:

Die App enthält auch eine Funktion, die den Zugang zum Online-Multiplayer von Minecraft, das ab 6 Jahren freigegeben ist, einfach aktiviert oder sperrt. So schalten Eltern jüngerer Kinder mit nur einem Klick in der App die Option frei, dass ihr Kind auch online mit seinen Freunden auf Abenteuerreise geht. Zu dieser Funktion haben wir von vielen Test-Nutzern bereits positive Rückmeldungen erhalten, weshalb wir diese Funktion zukünftig in weiteren Titeln anbieten werden.

Da wir wissen, dass jede Familie ihre eigenen Regeln hat, bieten wir individuelle sowie flexible Lösungen an. So können Eltern jetzt auch in Echtzeit auf die Anfragen ihrer Kinder nach mehr Spielzeit reagieren und diese mit nur einem Klick in der App freischalten.

Eltern und Erziehungsberechtigte wissen am besten, welche Inhalte für ihr Kind geeignet sind. Wir hoffen, dass die Xbox Family Settings App Eltern hilft, mit ihren Kindern bessere Gespräche über die Balance von Schule und Spielzeit zu führen. Darüber hinaus werden wir die Xbox Family Settings App auch in Zukunft um weitere praktische Funktionen ergänzen, um Familien noch mehr Möglichkeiten zu geben, Gaming für ihre Kinder sicherer und spaßiger gleichermaßen zu gestalten.

Lade die kostenlose Xbox Family Settings App ab sofort über iOS oder Android herunter und schaffe eine fantastische Gaming-Atmosphäre für Dein Kind!

Microsoft setzt sich dafür ein, Familien zu unterstützen und den verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie zu fördern Hierfür bietet das Unternehmen eine Auswahl an Tools an, die für die individuellen Bedürfnisse jeder Familie geeignet sind – erfahre hier mehr!

