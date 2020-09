Dreamhaven: Ex-Blizzard-CEO Mike Morhaime gründet neue Spielefirma

Im Jahr 1991 lieh sich der damals 24-jährige Michael "Mike" Morhaime 15.000 US-Dollar von seiner Großmutter, um gemeinsam mit seinen Freunden Allen Adham und Frank Pearce seine erste Spielefirma gründen zu können: Silicon & Synapse. Der Rest ist Computerspielgeschichte. Vor fast genau zwei Jahren gab Activision Blizzard dann bekannt, dass Morhaime nach 27 Jahren seinen Posten als Präsident des Unternehmens abgebe, dem Unternehmen aber als Strategischer Berater erhalten bleiben würde. Doch ein halbes Jahr später gab er auch dieses Amt ohne einen Hinweis auf sein zukünftiges Wirken auf.

Gestern hat Branchenurgestein Morhaime nun seinen neu gegründeten Publisher Dreamhaven vorgestellt. Zu diesem gehören mit Moonshot Games und Secret Door gleich zwei neue Entwicklerstudios mit unterschiedlichem Fokus, die auch bereits prominente Mitarbeiter vorweisen können.

Moonshot Games wird von Jason Chayes, Dustin Browder und Ben Thompson geführt. Chayes war Lead Art Director der Games-Abteilung von Walt Disney, bevor er als Executive Producer in das Hearthstone-Team bei Blizzard Entertainment wechselte. Browders 25-jährige Karriere umfasst unter anderem Tätigkeiten als Game Director für Starcraft 2 - Wings of Liberty, Heroes of the Storm sowie Command & Conquer. Thompson war Creative Director bei Hearthstone und Art Director für die Sammelkartenspiele von World of Warcraft sowie Magic - The Gathering.

Die Führungsriege von Secret Door besteht aus Chris Sigaty, Alan Dabiri und Eric Dodds. Alle drei besetzten ebenfalls führende Positionen bei der Entwicklung von Hearthstone, Starcraft 2 - Wings of Liberty und Heroes of the Storm sowie, im Fall von Sigaty und Dodds, Warcraft 3.

Beiden Studios gehört zudem ein Team "hochtalentierter Entwickler mit umfassender Branchenerfahrung" an. Dass Morhaime so viel Personal von seiner ehemaligen Firma rekrutieren konnte, liegt, laut dem Videospiel-Journalisten Jason Schreier, an dem zunehmenden Einfluss von Activision auf Blizzards Unternehmenskultur. Dazu gehöre ein erhöhter Ausstoß an Spielen zu reduzierten Kosten, wodurch "viele Veteranen den Dienst quittierten", wie Schreier ergänzend kommentiert.

Dieser Umstand gereichte Morhaime zum Vorteil, denn laut der Pressemitteilung habe sich das Team von Dreamhaven zusammengeschlossen, um "die Entwickler zu stärken und ihre Ideen zum Leben zu erwecken". Eine Aussage, welche die Führungsriege unisono in einem Interview mit dem Magazin Gamesindustry.biz bekräftigt: "Dreamhaven möchte seinen Entwicklern die Unterstützung und Freiheit bieten, mutig und experimentell zu sein. Wobei der Schwerpunkt mehr auf Kreativität, als auf dem schnellen Erzielen massiver Gewinne liegt", werden sie dort zusammenfassend zitiert.

Woran die Firmen derzeit arbeiten, wurde nicht bekanntgegeben.