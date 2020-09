PM: Neue Details und Veröffentlichungsdatum für die Nioh 2-Erweiterung „Dunkelheit in der Hauptstadt“ bekanntgegeben (Sony Playstation Blog)

PS4

Ich danke euch allen für die Unterstützung bei der ersten Nioh 2-Erweiterung „Der Schüler des Tengu“. Wir haben viel Arbeit investiert, um euch das nächste aufregende Kapitel der Nioh 2-Saga zu präsentieren. Deshalb freue ich mich, nun das zweite DLC-Pack mit dem Namen „Dunkelheit in der Hauptstadt“ für den 15. Oktober anzukündigen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch noch tief in der ersten Kampagne stecken und alles daran setzen, es im feudalen Japan zu herausragenden Yokai-Jägern zu bringen. Doch ihr könnt euch schon mal gefasst machen auf noch gefährlichere Abenteuer und nahezu unbesiegbare Feinde in der Hauptstadt des Reiches.

Und jetzt ohne große Umschweife zu den Einzelheiten der brandneuen Mission, die all unsere Krieger erwartet. „Dunkelheit in der Hauptstadt“ bietet neue Storylines, unfassbar mächtige neue Bosse, hinterhältige neue Yokai, neue Schutzgeister, Fähigkeiten, Ninjutsu, Onmyo-Magie und Seelenkerne. Und obendrein gibt es in diesem weiteren Kapitel spannende neue Rüstungen und eine Waffe, die besonders Nahkampf-Fans begeistern wird.

Ich will euch bezüglich der Geschichte der neuen DLC-Erweiterung natürlich nur ungern komplett im Dunkeln lassen. Daher gebe ich euch ein paar Hinweise und Story-Details mit auf den Weg, sodass ihr einen Vorgeschmack auf die nächsten Abenteuer bekommt.

Um die geheimnisvolle Geschichte Sohayamarus aufzuklären, reist unser Protagonist nach Kyoto und entdeckt einen Schrein mit einer alten Kiste darin. Als er sie untersucht, leuchtet Sohayamaru wieder auf und der Protagonist wird auf der Stelle in eine antike Version der Hauptstadt in der Heian-Zeit zurückversetzt.

Obgleich der Name „Heian-Palast“ für Ruhe und Frieden steht, wurde das antike Kyoto in dieser Ära von unzähligen Yokai heimgesucht. Aber es gab damals viele Helden, die sich diesen Dämonen mutig entgegenstellten. Unter ihnen waren der größte Dämonenjäger und der mächtigste Zauberer der Geschichte samt der an ihrer Seite kämpfenden Untergebenen und Gefährten.

Unser Protagonist schließt sich diesen berühmten Helden an, um dem Schrecken und der Zerstörung der Yokai-Horden Einhalt zu gebieten. Dabei lernt er immer mehr über die Zusammenhänge zwischen einer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit und seiner eigenen Gegenwart.

So, das war’s erst einmal. Ein kurzer Abriss der nächsten Abenteuer. Schaut immer mal wieder rein, um in nächster Zukunft weitere spannende Details zu erfahren, wenn wir hoffentlich mehr über „Dunkelheit in der Hauptstadt“ berichten können. Bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg bei den Kämpfen gegen die furchterregenden Yokai in „Der Schüler des Tengu“ und der Entwicklung eines einzigartigen Builds für eure ganz individuelle Spielweise. Viele von euch wissen ja bereits, dass man im Kampf gegen die tödlichen Feinde, die in der fernen Vergangenheit lauern, alle Register ziehen muss. Also, Samurai, bleibt stark und passt da draußen auf euch auf!

