Amnesia - The Dark Decent und A Machine for Pigs jetzt Open Source

PC Linux MacOS

Das schwedische Indie-Studio Frictional Games hat zum zehnjährigen Jubiläum von Amnesia - The Dark Decent sowohl das Originalspiel als auch den Nachfolger A Machine for Pigs unter der GPL-3.0-Lizenz als Open-Source-Projekt veröffentlicht.

Laut den Entwicklern sei dieser Schritt ein Dankeschön an die treue Modding-Community, die in den vergangenen Jahren unzählige Erweiterungen für die Horror-Reihe erschaffen hat. Die Nutzungsbedingungen und den Source-Code findet ihr in den Quellen verlinkt.

Aktuell arbeitet Frictional Games an der Fortsetzung Amnesia - Rebirth, die am 20. Oktober erscheinen soll.