PM: 8 gesellige PS+ Trophäen (Sony Playstation Blog)

Wer sagt, dass man ein einsamer Wolf auf der Jagd nach Trophäen sein muss? In 10 Jahren PS Plus gab es durchaus die ein oder andere Herausforderung, die nur gemeinsam mit anderen Mitgliedern der PlayStation-Community bestreitbar war.

Aus diesem Grund hat Trophies.de 8 gesellige Trophäen für euch aufgelistet, die ihr nicht alleine meistern könnt.

Wenige Spiele fordern das gemeinschaftliche Problemlösen auf so spannende und auch witzige Art wie Dead by Daylight. Neben all den Widrigkeiten, welche einem der Gegenspieler in den Weg legt, und dem benötigten Skill, um bis zur Erfüllung dieser Aufgabe zu überleben, sind spontane und skurrile Aktionen zu Gunsten des Teamerfolgs an der Tagesordnung… Wenn man nicht sogar noch fremde Mitspieler des eigenen Teams von der Sache überzeugen muss.

Dead by Daylight: Special Edition

Als Sackboy kann man in LittleBigPlanet nicht nur durch die knallbunten Storylevel laufen und springen, auch die abertausenden von der Community erstellen Level sorgen für viel Abwechslung und Spaß. Gelegentlich trifft man dann auch auf Level, wo man gar nicht glauben kann, dass das nicht vom Entwicklerteam stammt. Im Anschluss darf da natürlich die Interaktion in Form von Lob fehlen. Nach vielen weiteren Level und Herzen winkt dann zur Belohnung besagte Trophäe.

LittleBigPlanet™ 3

Burnout Paradise bietet einen ungemein spaßigen Mehrspieler-Modus mit vielen Herausforderungen und natürlich etliche Rennen, wo man sich mit Freunden und weiteren Spielern messen kann. Manch einer mit großem Freundeskreis bekommt diese Trophäe unter Umständen bei einem entspannten Sonntagsausflug zum Stadion, alle anderen können die weiteren Spieler herlocken, indem eine bestimmte Herausforderung gestartet wird. So oder so, es wird voll auf dem Platz.

Burnout™ Paradise Remastered

Ein schöner Abend wird mit Freunden noch besser. Mit bis zu 6 Leuten kann man hier im Finale zeigen, dass man auch vom letzten Platz mit einem Siegerlächeln an den Freunden auf den Thron klettern kann.

Wissen ist Macht

Die Borderlands-Reihe hat schon immer viel Wert darauf gelegt, dass man die Teile stets bis zu vier Spielern spielen kann. Dabei kann man lokal mit einem Freund spielen und, wenn man möchte, sogar mit diesem online mit anderen Spielern spielen. Da trifft es sich ganz gut, dass man diese Trophäe nur erhält, wenn man mit vier Personen die Mission „13. Untergeschoss“ erledigen muss. Denn damit hat man die benötigte Anzahl an Spielern, um in Anlehnung an „Ghostbusters“ zu viert mit einer Strahlenkanone Geister zu besiegen.

Borderlands: The Pre-Sequel

Habt ihr in der Karriere alles erlebt, was ein Fahrerherz höher schlagen lässt, könnt ihr euch eigene benutzerdefinierte Strecken erstellen. Seid ihr gespannt, was andere Spieler an Ideen für ihre eigenen Strecken haben? Dann schließt für diese Trophäe 30 „Main-Events“ auf benutzerdefinierten Strecken anderer Spieler ab.

Monster Energy Supercross – Special Edition

Was gibt es schöneres als einen Ausflug mit einem Freund? Genau, mit 3 Freunden. Schnappt euch 3 Freunde oder wahlweise fremde Spieler und startet einen Joyride um den Battersea. Vom Start bis zum Ende müssen eure Mitspieler euer Abenteuer 20 Minuten teilen und die Trophäe gehört euch.

Fußball. Autos. Freunde. Und schon ist das perfekte Spiel fertig. Erstellt eine Gruppe und ladet einen … ach was, ladet gleich sieben Freunde ein und zeigt ihnen, was Effizienz auf dem Platz bedeutet.

Rocket League®

Seid ihr schon fleißig bei der Summer of Play Trophäen Challenge dabei und erspielt euch einen der coolen Preise? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welche ihr davon besitzt und ob es andere Trophäen gibt, die euch schwer gefallen sind.