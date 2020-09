PM: Tennis World Tour 2: Die Neuerungen des Spiels (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Big Ant Studios präsentieren heute das neue Video zu Tennis World Tour 2, in dem die zahlreichen Neuerungen des Titels vorgestellt werden. Das Spiel erscheint am 25. September für PlayStation®4, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch™ im Handel.

Tennis World Tour 2 bietet etliche neue Funktionen und Verbesserungen, um Gamern ein vollständiges Eintauchen ins Spiel zu ermöglichen. Das Kartensystem ist wieder da und stärker am Spielablauf orientiert. Mit fünf Karten, die zu Beginn des Matches verfügbar sind, werden die Spieler aufgefordert, taktisch zu denken, um sie im entscheidenden Augenblick einzusetzen: gesteigerte Ausdauer, mehr Präzision beim Aufschlag oder die Verringerung der Kraft des Gegners um einige Punkte – sie alle können dazu beitragen, ein Match zu entscheiden.

Der Karriere-Modus von Tennis World Tour 2 ermöglicht die Verwaltung jedes Aspekts einer Spielerkarriere auf dem Weg zur Nummer 1 der Weltrangliste. Vom Erscheinungsbild über die Rekrutierung der Team-Mitglieder und die Organisation jeder Saison überlassen Spieler nichts dem Zufall, um Punkte zu gewinnen und die angesehensten Turniere zu spielen.

Das Spieltempo wurde durch die Einführung der neuen Mechanik für präzise Returns verbessert. Das korrekte Verständnis vom Rhythmus eines Ballwechsels ermöglicht es, die Stärke und Präzision der Returns zu optimieren. Zudem sind mehrere Arten von Courts verfügbar, was sich auf Ball und Spieler gleichermaßen auswirkt. Ebenso erhöht die Anpassung des Spielstils an eine Gegend und die Wetterbedingungen die Chancen auf den Sieg.

Auch der Online-Modus kehrt zurück. Stabiler und umfassender enthält er neue Optionen wie Doppel-Matches und den Solo-Ranglisten-Modus.

Mit noch realistischerem Gameplay und der Möglichkeit, in die Rollen der größten Tennisstars der Welt zu schlüpfen, ist Tennis World Tour 2 eine Simulation, die Tennisfans ebenso gefallen wird wie anspruchsvollen Gamern.

Tennis World Tour 2 bietet die umfassendste Erfahrung:

Tennis World Tour 2 erscheint am 25. September 2020 für PS4™, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch im Handel.