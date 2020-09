PM: „Origins“ ist da – das neueste Update für No Man‘s Sky (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

bei der sie Hunderte und sogar Tausende von Stunden zum nächsten Horizont, nächsten Planeten, nächsten Sternensystem unterwegs waren, angetrieben von ihrer Neugier, zu sehen, was hinter der nächsten Kurve liegt. Dieses Universum, das wir zu Beginn erschaffen haben, hat auf der ganzen Welt tatsächlich schon für Abermillionen Stunden an Unterhaltung gesorgt.

Gerade deshalb ist es so aufregend, heute No Man‘s Sky: Origins für PlayStation 4 zu veröffentlichen. Zum ersten Mal hauchen wir diesem Universum in bedeutender Weise neues Leben und Vielfalt ein, indem wir neue Welten zum Erkunden, noch nie gesehene Planeten und neues Leben zum Entdecken hinzufügen.

Wie verändert mein auf grundlegende Weise ein Universum, in dem so viele eine Heimat gefunden, Basen gebaut, benannt und entdeckt haben? Unsere Lösung liegt darin, völlig neue Planeten im Universum zu erschaffen, die noch nie dagewesene Perspektiven bieten. Fliegt mit eurem Raumschiff zwischen so hohen Bergen und durch so gewaltige Abgründe wie noch nie. Überlebt Gewitterstürme, Feuer und lebensfeindliche Wettersysteme. Entdeckt neue Verhaltensweisen von Kreaturen, wie etwa Tiere, die landen und flüchten, oder riesige Alien-Sandwürmer. Durchstreift neue Landschaften mit riesigen Pflanzen, die sich bei Tag und Nacht unterscheiden. Erkunde Gebäude eines ganz neuen Maßstabs, die neue Geschichten und noch viel, viel mehr bieten.

Als No Man‘s Sky am Anfang veröffentlicht wurde, haben wir zugesehen, wie Spieler auf ihrem ersten Planeten aufgewacht sind. Er war vielleicht gastfreundlich. Er war vielleicht gefährlich, unwirtlich oder voller Leben. Mit Sicherheit jedoch war es eine faszinierende, fremde Welt voller seltsamer Flora und Fauna, die die Spieler noch nie gesehen hatten – nicht einmal wir, die Entwickler, hatten das. Wir freuen uns schon sehr darauf, dieses Erlebnis wieder mit euch zu teilen.

No Man‘s Sky auf PlayStation 4 wurde seit den frühen Anfängen mehr als ein Dutzend Mal aktualisiert. Das Spiel wurde in fast jede Richtung erweitert, um nahezu jeden Spielstil zu unterstützen: Basenbau, PS VR, Multiplayer, Handeln, Community-Missionen, Exo-Fahrzeuge, fortgesetzte Geschichten … Allein dieses Jahr haben wir bereits lebende Schiffe, Mechs, verlassene Frachter und plattformübergreifendes Cross-Play eingeführt.

Im Kern von No Man‘s Sky schlägt jedoch das Herz einer Erfahrung, die nie wirklich ihren grundlegenden Daseinszweck verloren hat: eine Reise der Entdeckung und Erkundung. Daher ist es nur angemessen, dass wir dieses Jahr mit unserer Hauptaktualisierung – in Einklang mit den größeren jährlichen Aktualisierungen Aufstieg des Atlas (2017), Next (2018) und Beyond – zu diesen Hauptprinzipien zurückkehren.

Ob ihr bereits Reiseveteranen seid, die schon in die Mitte des Universums und zurück gereist sind, oder die ersten, zaghaften Schritte auf eurem allerersten Planeten noch vor euch liegen – No Man‘s Sky: Origins ist ein bedeutender Moment auf unserer bisherigen Reise. Warum schaut ihr nicht gleich selbst, was es zu entdecken gibt?

Unsere Reise geht weiter.