PM: Capcom @ TGS 2020 Live – Zeitplan und Infos (Capcom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Tokyo Game Show (TGS), die wohl wichtigste Videospiel-Messe Japans, beginnt am 23. September – dieses Jahr online! Capcom wird dort mit Infos und zu unseren kommenden Spielen wie Resident Evil Village, Monster Hunter Rise oder Devil May Cry 5 Special Edition vertreten sein. Lest hier nach, wo ihr welche Streams findet und was ihr in den kommenden Tagen im Auge behalten solltet!

Schaut euch die neuesten Ankündigungen von Capcom bei der Tokyo Game Show 2020 Online an, live mit englischsprachigem Stream auf dem Capcom USA Twitch-Kanal!

Samstag, 26. September

12:00 Uhr (CEST)

Eröffnung

Samstag, 26. September

12:10 Uhr (CEST)

Street Fighter V: Champion Edition – Präsentation

Samstag, 26. September

12:50 Uhr (CEST)

Monster Hunter Rise & Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – Präsentation

Sonntag, 27. September

12:00 Uhr (CEST)

Eröffnung

Sonntag, 27. September

12:05 Uhr (CEST)

Devil May Cry 5 Special Edition – Präsentation

Sonntag, 27. September

12:40 Uhr (CEST)

Resident Evil Village – Präsentation

Street Fighter V: Champion Edition

Hadoken! Macht euch bereit für Street Fighter V auf der TGS – mit mehr Details zu den kommenden Inhalten der Saison V! Ihr wollt mehr Infos dazu? Lest euch das SFV-Sommer-Update durch, inklusive Informationen zu den zurückkehrenden Charakteren Dan, Rose, Oro und Newcomerin aus den Rival School-Spielen: Akira!

Monster Hunter Rise

Ein brandneues Spiel in der Monster Hunter Action-RPG-Reihe erscheint am 26. März 2021 für Nintendo Switch. Monster Hunter Rise ist ein Action-RPG, das die Spieler in die neue Berglandschaft rund um das farbenfrohe Dorf Kamura versetzt, die Besucher mit einer einzigartigen Kultur und innovativen Jagdtechnologie in ihren Bann zieht. Dabei müsst ihr das Dorf gegen ein bevorstehendes Ereignis verteidigen: die „Randale“. Aber keine Sorge – euch werden zwei neue Gameplay-Tricks zur Verfügung stehen: der Kabelkäfer sowie euer Canyne-Begleiter „Palamute“, auf dessen Rücken ihr euch blitzschnell fortbewegen könnt! Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Fans von Monster Hunter Stories und RPGs dürfen sich freuen! Monster Hunter Stories 2 erscheint im Sommer 2021 für Nintendo Switch. Abermals spielt ihr als Monsterreiter, der die Fähigkeit besitzt, einzigartige Verbindungen mit Monstern herzustellen, sie aufzuziehen und für den Kampf an eurer Seite zu trainieren. Wings of Ruin nimmt euch mit auf ein unvergessliches Abenteuer, das sich um das mysteriöse und unerwartete Verschwinden der Rathalos dreht. Schaut euch den Ankündigungstrailer hier an.

Devil May Cry 5 Special Edition

Spürt die POWER der nächsten Konsolen-Generation! Als ultimative Version des „Action Game of the Year” 2019, präsentieren wir euch Devil May Cry 5 Special Edition mit einer Menge Style! Jedermanns liebster machthungriger Sohn von Sparda – Vergil – wird spielbar sein und diverse neue Features, möglich gemacht von der Leistung der neuen Konsolen, werden ebenfalls verfügbar sein: Turbo-Modus, „Legendary Dark Knight“-Modus und Raytracing. Uuuund… es erscheint digital zeitgleich mit der PlayStation 5 und Xbox Series X / Series S! Seht euch hier mehr Infos und Details zum Vergil-DLC für Spieler von Devil May Cry 5 an.

Resident Evil Village

Als direkter Nachfolger des hochgelobten Resident Evil 7 biohazard bringt euch der achte Teil der Resident Evil-Serie zurück in die Welt des Hauptprotagonisten Ethan Winters. Nach den furchterregenden Begegnungen mit der Baker-Familie und ohne Hoffnung, das ruhige Leben mit seiner Frau Mia zurückzuerlangen, macht er sich in einem schneebedeckten Dorf auf die Suche nach Antworten. Mehr dazu, was euch in Resident Evil Village erwartet, könnt ihr in unserem Blog nachlesen und im zweiten Trailer verfolgen.

Für die neuesten Capcom-News, folgt uns auf den jeweiligen Facebook- und Instagram-Kanälen sowie auf Twitter!