PM: Neuen Xbox Wireless Controller und Accessories jetzt vorbestellen (Microsoft Xbox Wire)

Am 10. November beginnt mit Xbox Series X und Xbox Series S die nächste Generation des Konsolen-Gaming. Um Dir den bestmöglichen Start zu bieten, haben wir genau auf das Feedback der Spieler gehört und eine neue Reihe Xbox Accessoires entwickelt, die im wahrsten Sinne des Wortes Gamechanger sind.

Der neue Xbox Wireless Controller in Carbon Black erscheint im Paket mit Xbox Series X und in der Variation Robot White mit Xbox Series S. Zusätzlich hast Du in diesem November drei weitere Optionen zur Wahl, damit Du den Controller findest, der am besten zu Dir passt.

Als erste neue Farbe stellen wir den Xbox Wireless Controller in Shock Blue vor – ein lebhafter neuer Farbton, den Du so bei noch keinem Xbox Controller gesehen hast! Das auffällige blaue Obergehäuse wird durch das schwarze hybride D-Pad und die ABXY-Tasten dominiert, während die weiße Rückseite für den richtigen Kontrast sorgt. Ein ausgefallenes Design, das sofort ins Auge springt! Genau wie die neuen Xbox Wireless Controller in Carbon Black und Robot White ist der Shock Blue für das anspruchsvolle Gameplay der nächsten Generation optimiert.

Falls Du lieber auf Windows 10 PC spielst, wirf einen Blick auf unsere neuen PC Controller Bundles, die jetzt ebenfalls den Xbox Wireless Controller Carbon Black enthalten. Wähle für maximale Bewegungsfreiheit das Bundle aus Xbox Wireless Controller und Wireless Adapter für Windows 10 PC oder spiele mit dem Xbox Wireless Controller im Bundle mit einem USB-C-Kabel. Oder Du verbindest den Controller einfach über Bluetooth mit Deinem PC. Dank dieser aktualisierten Bundles profitierst Du auch als PC-Spieler von allen Vorzügen des neuen Xbox Wireless Controllers.

Diese neuen Controller zeichnen sich durch ein neu durchdachtes, ergonomischeres Design und leistungssteigernde Updates aus, die bei allen neuen Xbox Wireless Controllern ab sofort zum Standard gehören. Die strukturierten Gummierungen an den Bumpern, Triggern und am hinteren Gehäuse sorgen dafür, dass Du auch in hitzigen Gefechten nie den Halt verlierst. Das vom Elite Controller inspirierte hybride D-Pad ermöglicht eine höhere Präzision.

Mit dem neuen Share-Button hältst Du Deine denkwürdigsten Momente direkt von Deinem Controller aus fest. Anschließend teilst Du Deine unvergesslichen Momente schnell und einfach über Dein Konsolen-Menü oder direkt über die neue Xbox App (Beta) in den sozialen Medien. Koppel Deinen Controller mit anderen Geräten wie Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder Smartphones und wechsle im Handumdrehen zwischen ihnen hin und her, während der dynamische Latenz-Input für ein reaktionsschnelles, nahezu verzögerungsfreies Gameplay sorgt.

Für das bestmögliche Erlebnis besuch den Xbox Support oder logge Dich in die Xbox Zubehör-App ein, um die neusten Updates für Deinen Controller zu erhalten. Erfahre in unserem Interview mit Xbox Senior Designer Ryan Whitaker mehr über das innovative neue Design des Xbox Wireless Controllers.

Wer keine Batterien nutzen will, für den führen wir den aufladbaren Xbox Akku mit USB-C-Kabel ein. Schließe den Akku einfach an und lade Deinen Controller in weniger als 4 Stunden auf – vor, während oder nach Deiner nächsten großen Session.

Die Xbox Wireless Controller in Carbon Black, Robot White, Shock Blue, die Controller-Bundles für PC und der wiederaufladbare Akku in Verbindung mit USB-C-Kabel sind ab dem 10. November erhältlich.

Alle praktischen Funktionen des neuen Xbox Wireless Controllers erhältst du zum gleichen Startpreis von 59,99 Euro (59,95 Schweizer Franken), wie das Vorgängermodell. Der Controller ist natürlichproblemlos mit Xbox Series X|S kompatibel, aber auch mit Xbox One. Der wiederaufladbare Xbox Akku im Set mit einem USB-C-Kabel ist zum Preis von 22,99 Euro (22,95 Schweizer Franken) erhältlich.

Wenn Du den neuen Controller der nächsten Generation nicht abwarten kannst oder Dein Setup auf Xbox One oder Windows 10 PC aufrüsten möchtest, bestelle Deine Xbox Accessoires ab dem 22. September um 17:00 Uhr vor. Alle Bundles mit Xbox Wireless Controller, Wireless Adapter für Windows 10, Xbox Wireless Controller mit USB-C-Kabel und Xbox Akku mit USB-C-Kabel, die im Microsoft Store vorbestellt werden, werden pünktlich am 10. November ausgeliefert. Die neuen Xbox Wireless Controller kannst du bei deinem lokalen Händler bestellen oder hier:

Seit der Einführung des Xbox Design Lab im August 2016 wurde das Programm kontinuierlich erweitert. Neben grundlegenden Optionen zu Farbanpassungen und Gravuren hast Du die Auswahl aus gemusterten Topcases, metallischen Akzenten, gummierten Griffen und sogar lizensierten NFL-Logos – das macht über eine Milliarde Kombinationsmöglichkeiten! Wir lieben die einzigartigen Designs, die Ihr inspiriert von Euren Lieblingsfranchises, Eurem Leben oder Eurer Lieblingsmannschaft unter dem Hashtag #XboxDesignLab mit uns geteilt habt. Während wir auf eine neue Generation von Xbox Zubehör blicken, bereitet sich auch das Xbox Design Lab auf seine nächste Entwicklung vor. Ab dem 14. Oktober wird das Xbox Design Lab vorübergehend offline gehen, damit wir Euch im Jahr 2021 spannende Updates bringen können.

Die personalisierten Controller des Xbox Design Labs sind seit der Einführung ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Solltest Du also planen, jemanden mit einem ganz besonders individuellen Controller zu überraschen, setze Deine Pläne dieses Jahr lieber schon etwas früher um und gib Deine Bestellung bis zum 13. Oktober auf. Für alle weiteren Informationen zur Entwicklung des Xbox Design Labs behalte Xbox auf Twitter, Facebook und Instagram im Blick.

Egal ob Du Dein aktuelles Setup upgraden, Deine Sammlung erweitern oder eine neue Kollektion starten willst – wir werden Dir alle Möglichkeiten bieten, damit Du genau so auf Xbox spielen kannst, wie Du es willst. Tauche mit uns ein in eine neue Generation des Gaming und sei gespannt, wohin die Reise geht.

Für weitere Informationen zu neuen Controller-Designs, der Rückkehr des Xbox Design Labs und alle aktuellen News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.