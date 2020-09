PM: Noch mehr Spaß, Spiele und Freunde mit der neuen Xbox App (Beta) (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bereits letzten Monat teilte Chris Novak, Head of Xbox Research and Design,seine Vision eines geräteübergreifenden, ganzheitlichen Xbox-Erlebnisses.Du als Spieler stehst im Mittelpunkt und wir wollen es Dir noch leichter machen, mit Deinen Spielen, Freunden und der Community in Verbindung zu bleiben. Anlässlich des Launchs von Xbox Series X|S im November arbeitet das Xbox-Team hart daran, diese Vision auf Basis Deines wertvollen Feedbacks aufzubauen. Heute gehen wir einen weiteren bedeutenden Schritt zur Erfüllung dieser Vision – die Enthüllung der brandneuen und komplett überarbeiteten mobilen Xbox App (Beta)[L1], Dein Tor zur Welt von Xbox auf Android-Smartphones und Tablets.

Die neue Xbox App (Beta) wurde von Grund auf überarbeitet und macht es Dir noch einfacher, in den riesigen Xbox-Kosmos voller Spiele, Freunde und Spaß einzutauchen – völlig unabhängig davon, wo Du Dich befindest und auf welchem Gerät Du spielst. Bleib mit Deinen Mitspielern via Voice- oder Text-Chat in Verbindung, auch wenn Deine Freunde auf Konsole oder PC spielen. Die neue, geräteübergreifende Inbox sorgt dafür, dass Du auch auf dem Smartphone jederzeit eine Übersicht über Deine Benachrichtigungen, Nachrichten, Gruppen-Einladungen und weitere Informationen hast.

Dank des neuen Share-Features teilst Du Videos und Screenshots zu Deinen Lieblingsspielen jetzt noch leichter direkt von der Konsole in Deinen bevorzugten sozialen Netzwerken. Außerdem hast Du jetzt in der Xbox App (Beta) auch Zugang zu Xbox Remote Play, früher auch bekannt als Xbox Console Streaming (Vorschau). Jetzt streamen nicht nur Xbox Insider, sondern alle Xbox-Spieler ihre installierten Konsolenspiele auch auf dem Smartphone. Die kostenlose Xbox App (Beta) ist ab sofort verfügbar und hält Dich mit deinen Spielen in Verbindung – egal, wo Du gerade bist.

Mit der neuen Xbox App (Beta) erhältst Du Benachrichtigungen über Deine Partys, Chats, Follower, neue Freundschaftsanfragen, teilbare Aufnahmen und vieles mehr. Sobald Du Deine Benachrichtigungen auf einem beliebigen Gerät löschst, aktualisiert sich Dein Xbox-Konto ganz automatisch. So bist Du immer auf dem neusten Stand – egal, ob Du auf Smartphone, PC oder Konsole spielst!

Mit der neuen App sind Deine Freunde nur einen Fingertipp entfernt – egal, ob Du zu Hause oder unterwegs bist. Verwende die Tastatur Deines Smartphones oder Tablets für kurze private Nachrichten oder tritt einer Party bei. Dabei ist es völlig egal, auf welchem Gerät Deine Freunde gerade spielen oder online sind. Chatte mit Deinen Freunden auf Xbox Series X|S oder auf Xbox One und Windows 10 PC. Oder nutze einfach den integrierten Voice-Chat, nachdem Du Dein Bluetooth Headset mit Deinem Smartphone gekoppelt hast.

Der neue Xbox Wireless Controller verfügt über einen integrierten Share-Button, mit dem Du Deine besten Momente via Knopfdruck speicherst. Darüber hinaus nutzt Du jetzt auch die neue, intuitive Share-Funktion, mit der Du Clips und Screenshots im Handumdrehen über Dein Smartphone mit Deinen Freunden teilst.

Auf dem Xbox Wireless Controller drückst Du den Share-Button einmal für einen Screenshot, hältst ihn für eine Video-Aufnahme gedrückt oder klickst doppelt, um die Medienbibliothek zu öffnen. Mit der Xbox Zubehör App hast Du auf Konsole außerdem die Möglichkeit, die Belegung des Share-Buttons zu konfigurieren und die Funktionen zur Aufnahme von Screenshots oder Videos anderweitig zuzuweisen. Im Anschluss teilst Du Deine Bilder einfach und schnell direkt über Deine Konsole oder die neue Xbox App (Beta).

Die App informiert Dich außerdem, wenn der Upload Deiner Aufnahmen abgeschlossen und zur Freigabe bereit ist. Deine Lieblingsmomente werden automatisch in der Bibliothek gesammelt und können bei Bedarf auf dem Smartphone gespeichert werden. Von dort teilst Du sie schnell und einfach mit Freunden, Gruppen oder auf Instagram, WhatsApp, Snapchat und anderen sozialen Medien.

Hebe Deine liebsten Momente und spektakulärsten Screenshots direkt auf Deinem Profil hervor. Videos und Screenshots, die Du mit der Xbox-Community teilst, werden in der neuen Highlight-Sektion präsentiert, die für ein noch besseres Erlebnis auf dem Handy konzipiert wurde.

Über die Profile Deiner Freunde findest Du heraus, was sie aktuell spielen. Schicke ihnen am besten direkt eine Nachricht oder lade sie in Deine Gruppe ein. Das Profil ist Ausdruck Deiner Persönlichkeit und erzählt anderen Spielern mehr über Deine Lieblingsspiele, sodass Ihr direkt auf den ersten Blick seht, was Ihr gemeinsam habt.

Auch Ende des Jahres beginnt Dein neues Xbox-Erlebnis mit der Xbox App (Beta). Mit der App richtest Du Deine neue Xbox Series X oder Series S schnell und unkompliziert ein. Logge Dich einfach über Dein Smartphone ein und wähle Deine Einstellungen, während sich die Konsole aktualisiert. Das spart Dir jede Menge Zeit und Du erlebst Deine neuen Spiele noch schneller. Einmal eingerichtet, installierst Du über die Xbox App (Beta) auch Deine neuen Spiele, verwaltest Deine Spielesammlung sowie Deinen Speicherplatz oder nutzt Dein Smartphone zur Bedienung der Konsole.

Die Xbox App (Beta) ist genau der richtige Begleiter für alle, die gerne und jederzeit zocken. Nachdem Console Streaming (Vorschau) für Xbox Insider durch das neue Xbox Remote Play für alle Nutzer ersetzt wird, verbindest Du Dich im Handumdrehen mit Deiner Konsole. Jetzt greifst Du mit Deinem Smartphone auf all Deine bereits installierten Xbox One-Spiele und Titel des Xbox Game Pass zu.

Neben der Einführung von Xbox Remote Play gibt es ab sofort auch einen neuen Login-Prozess. Jetzt meldest Du Dich auf so vielen verschiedenen Xbox-Konsolen oder in Xbox Apps an, wie Du möchtest. So nutzt Du Deine Konsolen und Geräte jederzeit zum Filme schauen oder zur Nutzung von Chats und Apps. Einmal eingeloggt, wählst Du zum Spielen das Gerät Deiner Wahl aus. Die Xbox App (Beta) sorgt dafür, dass Deine Fortschritte, Erfolge und Speicherstände sich automatisch synchronisieren und immer auf dem aktuellen Stand sind. Beginne eine Quest auf Deiner Xbox One, speichere ab wenn Du zur Arbeit musst und beende Deine Aufgabe auf dem Smartphone während Du im Zug sitzt. Der Zugang zu Deinen Spielen war noch nie so einfach wie heute!

Dank der neuen Xbox App (Beta) wird Deine Suche nach bestimmten Spielen oder Accounts noch einfacher. Alle Suchergebnisse werden zentral und übersichtlich sortiert, wodurch die App zum perfekten Ort für all Deine Suchen rund um Xbox wird. Gib einfach einen Spieletitel oder Gamertag ein und erhalte Deine Suchergebnisse in Echtzeit – oder suche nach „Konsole einrichten“ und starte direkt den Einrichtungsprozess Deiner neuen Konsole!

Die Xbox App (Beta) ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Downloade die App einfach aus dem Google Play Store, erkunde Deine neuen Möglichkeiten und teile Dein Feedback mit uns. Für weitere Einblicke in die neuen Funktionen wirf einen Blick in Major Nelsons Video Podcast und erfahre mehr über die Xbox App (Beta) und die neue Share-Funktion.

Für weitere Informationen über das neue Xbox-Erlebnis und weitere News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei!