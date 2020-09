PM: R6 SHARE: UBISOFT ENTHÜLLT DIE 42 AUSGEWÄHLTEN TEAMS UND RANG-PLATZIERUNGEN (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,21.September2020– Ubisoft®gab heutedie Liste der professionellen Organisationensowie die erstenRang-Platzierungenbekannt,die amR6 SHAREteilnehmen werden.R6 SHAREgilt als ein großer Meilenstein für Ubisoft, derzu der VisiondesnachhaltigenTomClancy’sRainbow Six®SiegeE-Sportbeiträgt und darauf zielt, ein reifes und förderliches Umfeld für Partnerorganisationen zu schaffen.R6 SHAREunterstützt 42 Organisationen weltweit und führt ein Multi-Rang-Support-System mit 3Rängeein.Somit werdensowohldieEinnahmenanteile,als auch die Anforderungen an die unterschiedlichen Situationen, mit denen Organisationen weltweit konfrontiert sind, adaptiert.

Der Trailer zu R6 SHARE kann unter folgendem Link als Direktdownload gefunden werden.

Nach einem tiefgründigen und qualitativen Auswahlverfahren, das mit Unterstützung einer unabhängigen dritten Partei durchgeführt wurde, wurden die 42 ausgewählten Teams in die unten aufgeführtenRängeeingeteilt.DieR6 SHARE–Organisationen werden alle drei Monate bewertet und anhand sämtlicher Kriterien mit anderen Organisationen des gleichenRangseingestuft. Zu den Kriterien zählen die Leistung ihrer Spielgegenstände, die Zuschauerzahl während der Spiele, der Support für ihre Spielerund die Performance der Kommunikation rund um Rainbow Six.DieRängewerden ab August 2021 jährlich angepasst. DabeikönnenOrganisationen indieverschiedenenTiersauf- und absteigen, womitihre LeistungeninRainbow Six Siegeentsprechendwidergespiegelt werden. Das Maß an Unterstützung für die jeweiligen Organisationen wird durch dieRänge sowiedurch denBetragbestimmt, den sie aus dem Performance-Pool erhalten.

Rang1– 10 Organisationen

Rang2– 15 Organisationen

Rang3– 17Organisationen

R6 SHARE-Richtlinien:

R6 SHAREläuft bis zum 1. März 2024 und stellt somit ein langfristiges Engagement fürRainbow Six E-Sportsdar. Dazu gibt es den Partnern die Möglichkeit, ihre Mitwirkung langfristig zu planen.

Weitere Details zum R6 SHARE Programm, Tier-System und Items, gibt es unter: rainbow6.com/r6share2020tiers

Weitere Informationen zuTomClancy’sRainbow Six E-Sportgibt es unterhttps://www.rainbow6.com/esports, sowie aufTwitterundInstagram.

