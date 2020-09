PM: Markarth-DLC, Events im Spiel und mehr bald in ESO (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4 MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Voller Stolz konnten wir in der kürzlichen Jahresende-Vorschau für das Schwarze Herz von ESO den Abschluss der einjährigen Story im Jahr 2020 bekanntgeben– The Elder Scrolls Online: Markarth. In diesem DLC reist ihr in das ikonische Gebiet von Skyrim namens Reach. Euch erwartet ein brandneues Gebiet samt eigener Story, die sich nahtlos in das Schwarze Herz von Skyrim einfügt und das jahresumfassende Abenteuer abschließt.

Seid ihr schon heiß drauf? Eure Reise im Markarth-DLC könnt ihr bereits jetzt mit der kostenlosen Quest starten, die im Kronen-Shop im Spiel verfügbar ist. Dieses Abenteuer führt euch direkt in die Hauptgeschichte des Markarth-DLCs ein und bereitet euch auf das Finale des Schwarzen Herzens von Skyrim vor. Ihr braucht nur das Hauptspiel, um sofort loszulegen, es fallen keine weiteren Kosten an.

Bereitet euch mit einer neuen Prolog-Questreihe auf Markarth vor

Ab nächster Woche startet außerdem das Spielevent Vergessene Schätze von Skyrim, bei dem ihr zusammen mit dem Rest der ESO-Community drei Stufen von Belohnungen in Form von Sammelstücken freischalten könnt. Dazu zählen neue kosmetische Gegenstände, ein Haustier, ein neues Haus und der erste Typ eines neuen Sammelstücks: Hausgäste! Um all dies freizuschalten, müsst ihr als Community zusammenarbeiten und die vergessenen Schätze Tamriels über das neue Antiquitätensystem ausbuddeln. Bitte beachtet, dass dieses Event nur für Spieler zur Verfügung steht, die das Greymoor-Kapitel besitzen.

Schaltet Community-Belohnungen während des Events Vergessene Schätze von Skyrim frei

Zu guter Letzt freuen wir uns noch, ankündigen zu dürfen, dass unsere große Aktion zum Jahresende mit dem Namen #TamrielTogether ebenfalls bald verfügbar sein wird. Mit #TamrielTogether möchten wir unserer unglaublichen Community danken und mit euch all die verschiedenen kooperativen Spielweisen feiern. Euch erwarten jede Menge Events und Belohnungen im Spiel, die Chance, großartige Preise zu gewinnen (in qualifizierten Gebieten), ein gildenbasierter Wettbewerb und mehr.

Schließt euch während #TamrielTogether mit anderen Spielern zusammen und erlebt gemeinsam Abenteuer

Mit dem bevorstehenden Markarth-DLC findet das Abenteuer rund ums Schwarze Herz von Skyrim ein würdiges Ende. Wir können es kaum erwarten, noch mehr mit euch zu teilen, also spielt doch gleich mal die neue Markarth-Prolog-Questreihe, die jetzt verfügbar ist, und das Event Vergessene Schätze von Skyrim, das demnächst startet– und nicht zu vergessen unsere Aktion #TamrielTogether. Das wird ein großartiges Ende für ein eh schon großartiges Jahr für The Elder Scrolls Online! The Elder Scrolls Online: Markarth ist ab 10.November für PS4 erhältlich.