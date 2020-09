PM: Werft einen Blick auf die neue Gameplay-Demo zu Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

heute haben wir ein brandneues 7-minütiges Gameplay-Video vorgestellt mit brandneuen Szenen ausMarvel‘s Spider-Man: Miles Morales. Falls ihr es verpasst habt, schaut es euch hier an.

Zu Beginn der Demo begleiten wir Miles und seinen besten Freund Ganke Lee durch ihre Nachbarschaft in East Harlem, während sie auf dem Weg zur Wahlkampfveranstaltung von Miles‘ Mutter, Rio Morales, sind. Hier seht ihr einige Charaktere, die ihr im Spiel näher kennenlernen werdet, und erhascht einen Blick auf die Kultur der Nachbarschaft. Wir hoffen, euch gefallen die wunderschöne Darstellung des winterlichen New Yorks von Marvel, die Neon-Noir-Ästhetik des Spiels und die umwerfenden Raytracing-Reflexionen*.

Miles wünscht sich, in seiner lebhaften, neuen Nachbarschaft dazuzugehören, aber es kommt zum Krieg zwischen dem hinterhältigen Energiekonzern Roxxon und einer hoch technisierten Armee von Kriminellen namens Underground. In der Gameplay-Szene, die wir auf PlayStation 5-Hardware aufgenommen haben, könnt ihr sehen, wie der Underground die Kundgebung stört.

Unterdessen greift der Underground auf der Braithwaite Bridge einen Roxxon-Konvoi an, um Nuform-Energiekanister zu stehlen. Nuform ist eine höchst volatile Energiequelle, von der Roxxon behauptet, dass sie die ganze Stadt mit sauberem Strom versorgen kann. Hier treffen wir den brillanten Kopf hinter dem Underground – Tinkerer. Marvel-Fans ist dieser Name aus den Comics sicherlich ein Begriff, aber wir freuen uns, euch unsere eigene Version des klassischen Spider-Man-Bösewichts vorzustellen.

Miles eilt zur Brücke und versucht, den Underground mit seinen explosiven, neuen bioelektrischen Venom- und Tarn-Fähigkeiten aufzuhalten, während er gleichzeitig die Bürger von Marvels New York City beschützt. Doch auf dem Weg, sein eigener Spider-Man zu werden, muss Miles erkennen, dass mehr dazu gehört als nur tolle neue Kräfte.

Das Gameplay-Video zeigt aber nicht nur fesselnde Spielszenen, sondern präsentiert auch die fantastische Grafik, mit der das Spiel auf PS5 aufwarten wird. Für PS5 machen wir uns die Leistung der nächsten Generation noch auf viele andere Arten zunutze. Die angepeilte Bildrate von seidenglatten 60 Bildern pro Sekunde im Performance-Modus, das Gefühl für die bioelektrische Venom-Energie, die durch das haptische Feedback des DualSense-Controllers durch eure Fingerspitzen zu fließen scheint, und die Geräuschkulisse von Marvels New York, die euch in kräftigem 3D-Audio* umgibt, machen Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales zu einem Aushängeschild für PlayStation 5.

Wir freuen uns außerdem, ankündigen zu können, dass Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für PS5 und für PS4 erscheinen wird.

Ihr habt richtig gehört. Wir wissen, dass nicht alle von euch gleichzeitig auf PS5 wechseln werden, also war es wichtig für uns, den neuesten Titel im Universum von Marvel‘s Spider-Man auf beiden Konsolen zu veröffentlichen.

Die Standard Edition wird digital im PlayStation Store und als Disc-Version bei eurem Einzelhändler vor Ort zum Preis von 59,99 € verfügbar sein.

Mit Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales ist auch ein Upgrade auf die nächste Generation möglich. Selbst wenn ihr also noch nicht bereit seid, auf PS5 umzusteigen, hindert euch nichts daran, die PS4-Version zu kaufen und das Spiel zusammen mit allen anderen zur Veröffentlichung zu genießen. Sie bietet zwar nicht alle Verbesserungen, die die Konsole für die PS5-Version ermöglicht, das Spiel sieht aber auch auf PS4 und PS4 Pro fantastisch aus. Und ihr könnt beruhigt sein: Wenn ihr irgendwann den Sprung auf PS5 wagt, könnt ihr das Spiel mitnehmen.

Aber das war noch nicht alles, wir haben nämlich noch eine weitere Überraschung für euch auf Lager. Wir bringen für PS5 eine Ultimate Edition heraus, die einen Gutscheincode* für Marvel‘s Spider-Man: Remastered enthält. Damit bietet sich euch die Möglichkeit, die gesamte bisherige Geschichte zu spielen – mit dem Remaster des Originalspiels sowie allen drei DLCs aus Marvel‘s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft.

Das PS5-Remaster bietet nicht einfach nur eine hochskalierte Auflösung, auch viele Grafik-Assets wurden vollständig überarbeitet, um die Leistung der PS5-Konsole auszunutzen. Euch erwarten besser aussehende Charaktere mit besserer Darstellung der Haut, Augen, Haare und Gesichtsanimationen (darunter unser neuer Peter Parker der nächsten Generation). Ihr werdet außerdem Raytracing-Reflexionen und Umgebungsschatten, verbesserte Beleuchtung, mehr Fußgänger und Fahrzeuge in größerer Entfernung sehen. Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit, den gleichen optionalen Performance-Modus zu aktiveren, der auch in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales verfügbar sein wird, um das Spiel endlich in 60 Bildern pro Sekunde genießen zu können.. Wir unterstützen nahezu sofortiges Laden, 3D-Audio und das haptische Feedback des DualSense-Controllers. Zu guter Letzt fügen wir noch drei neue Spider-Man-Anzüge, neue Fotomodus-Funktionen und sogar neue Trophäen hinzu – für die unter euch, die sich die Platin-Trophäe aufs Neue verdienen möchten.

Die Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition wird zum Erscheinungstag sowohl als Disc-Version als auch digital im PlayStation Store zum Preis von 79,99 € verfügbar sein.

Wir haben das ganze Jahr über hart gearbeitet, damit die PS5-Konsole gleichzeitig mitMarvel‘s Spider-Man: Miles MoralesundMarvel‘s Spider-Man: Remastered erscheinen kann. Wir haben große Pläne für das Universum von Marvel‘s Spider-Man, die wir zusammen mit unseren Partnern bei PlayStation und Marvel verfolgen, und wir können es kaum erwarten, dass ihr das nächste Abenteuer mit Miles erlebt.

*Konto für PlayStation™Network und Internetverbindung zum Einlösen des Codes erforderlich. Code gültig bis zum 01.01.2024.

*„Die in diesem Text beschriebenen Funktionen beziehen sich auf das PlayStation 5-Konsolenerlebnis von Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales.Die PlayStation 5-Funktionen sind auf PlayStation 4 nicht verfügbar.