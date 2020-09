PM: Gears Tactics erscheint am 10. November auf Konsole zum Start von Xbox Series X und Xbox Series S (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gears Tactics, der actiongeladene, rundenbasierte Strategietitel der Gears-Reihe erscheint pünktlich zum Release von Xbox Series X|S am 10. November auch auf allen Xbox-Konsolen. Tauche ein in die atmosphärische Welt und genieße ein optimiertes Spielvergnügen, das mit Smart Delivery und Gameplay in 4K Ultra HD bei 60fps auf Xbox Series X keine Wünsche offenlässt. Als Nutzer des Xbox Game Pass installierst Du Gears Tactics schon jetzt auf Deiner Xbox One-Konsole vor.

Gears Tactics, das sein grandioses PC-Debüt Anfang des Jahres feierte, birgt eine mitreißende Geschichte, die ihren Fokus auf ihre vielschichtigen Charaktere legt. Begleite den aufständischen Soldaten Gabe Diaz auf die Suche nach seinem Team, rette Deine Freunde und forme Deine eigene Einheit ehe Ihr Euch gemeinsam den drohenden Locust-Horden stellt. Individualisiere Dein Team sowie Deine Ausrüstung, um Dich bestmöglich auf die verschiedenen, taktisch herausfordernden Bosse samt ihrer Untertanen vorzubereiten.

Wenn Gears Tactics am 10. November für Konsolen und im Xbox Game Pass erscheint, kommt es zusammen mit einem umfassenden Update, das spannende neue Features auf allen Plattformen mitbringt:

Aktuell ist Gears Tactics im Xbox Game Pass für PC, via Steam und für Windows 10 erhältlich. PC-Spieler erhalten die angekündigten neuen Features als kostenloses Content-Update am 10. November.

Genieße das unvergleichliche Konsolenerlebnis mit dem für Xbox Series X und Xbox Series S optimierten Gears Tactics, das sich – mit 60fps und 4K UHD auf Xbox Series X – so beeindruckend wie noch nie spielt. Smart Delivery stellt außerdem sicher, dass Du immer die beste verfügbare Version von Gears Tactics nutzt, egal ob du auf Xbox One oder Xbox Series X|S spielst. Zusätzlich verkürzt Smart Delivery die Ladezeiten drastisch und etabliert eine variable Shading-Rate auf der neuen Konsolengeneration.

