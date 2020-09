Spieleveteranen-Podcast 182: Zeitreise 9/2010, 2000, 1990

Alte Hefte ausgegraben

Teaser Mit Stephan Freundorfer zu Gast werfen die Spieleveteranen in Folge 182 wieder den Antrieb ihrer Zeitmaschine an und blättern in Zeitschriften von vor 10, 20 und 30 Jahren.

Der Blick in die Vergangenheit führt immer wieder jene Momente vor Augen, in denen sich das Aktuelle und das Damalige begegnen. Während im News-Segment noch über Preis und Termin der Playstation 5 geredet wird, sorgt bei der Zeitreise ins Jahr 2000 die Aussicht auf die Microsofts erste Konsole für Aufregung in der Maniac. Passenderweise sitzt mit Gast-Star Stephan Freundorfer auch der damalige Chefredakteur des Magazins in der Runde. Doch auch aus den Jahren 2010 und 1990 wissen die drei Zeitreisenden einiges zu berichten.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer.

Aufnahmedatum: 16.+17.9.2020

Laufzeit: 1:44:32 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:45 Wir begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer, der von Flohmarkt-Schließungen und Big-Box-Zuwachs berichtet.

0:14:45 Gemischte News: Die PlayStation 5 wird 399 bzw. 499 Euro kosten, Chris Roberts träumt weiter, Remedys Debüt Death Race ist jetzt kostenlos,.

0:33:30 Was haben wir zuletzt gespielt? Paper Mario, Slay the Spire, Uplink, The Outer Worlds: Peril on Gorgon und FIFA 20.

0:47:02 Zeitreise: August 2010, 2000, 1990

0:47:35 GameStar 9/2010 und GamersGlobal, u.a. mit Dragon Age 2, All Points Bulletin und Monkey Island 2 Special Edition.

0:55:26 Maniac 9/2000, u.a. mit Virtua Tennis, Vib-Ribbon und einem Ausblick auf die erste Microsoft-Spielkonsole.

1:23:07 GameStar 9/2000, u.a. mit Black & White, Icewind Dale und Warlords Battlecry.

1:32:02 Power Play 9/1990, u.a. mit PGA Tour Golf, Thunder Force 3 und einem wunderbaren Titelmotiv.