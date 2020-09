PM: Prügeln ohne Limit – mit diesen 5 Tipps für WWE 2K Battlegrounds (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

Aus dem Hause 2K begrüßt euch Executive Producer Sean „The Slayer“ O‘Connor! Ich begebe mich heute in den Ring, um euch ein paar exklusive Tipps zu geben, damit ihr unschlagbare Wrestler werden könnt, wenn WWE 2K Battlegrounds am 18. September für PS4 erscheint.

Ob ihr euch mit eurer Familie, euren Freunden oder Herausforderern online prügelt, mit diesen Tipps werdet ihr garantiert die Oberhand gewinnen, wenn die Glocke läutet!

Einige Arenen haben interaktive Umgebungen, mit denen ihr eurem Rivalen Extraschaden zufügen könnt. Einer meiner Favoriten ist das Krokodil in den Everglades. Wenn ihr euren Rivalen auf die Seite rübertragt, auf der das Krokodil wartet, werdet ihr aufgefordert, ihn über die Seile mitten in sein wartendes Maul zu werfen. Passt aber auf, dass ihr ihm nicht zu nahe kommt! Dieses hungrige Reptil beißt bei jedem etwas ab, der bei ihm vorbeikommt.

Andere Arenen in WWE 2K Battlegrounds haben spezielle Gegenstände, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. In der Mexiko-Arena findet ihr einen ferngesteuerten Ziegenbock. Ja. Ihr habt richtig gelesen. Springt aus dem Ring heraus, findet die Fernbedienung in der Zuschauermenge, drückt L1 und schon könnt ihr den Ziegenbock steuern, um all euren Rivalen Schmerzen zuzufügen.

Stellt euch mal vor, euer Lieblingssuperstar könnte im Ring Power-ups einsetzen. In WWE 2K Battlegrounds kann er das! Power-ups werden verfügbar, wenn sich eure Power-Anzeige auffüllt. Sobald ein Power-up verfügbar ist, drückt die linke, rechte oder obere Richtungstaste. Jede der Richtungstasten aktiviert eine andere Power-up-Stufe. Doch ihr solltet nichts überstürzen: Je länger ihr darauf wartet, dass sich eure Power-Anzeige auffüllt, desto mehr Power-ups werdet ihr nutzen können. „Was für Power-ups?“, fragt ihr? Gesundheitsregeneration und unblockbare Schläge sind nur zwei Beispiele. Ihr könnt in der Charakterauswahl verschiedene Power-ups auswählen und sie im Verlauf des Spiels freischalten.

In WWE 2K Battlegrounds gibt es KEINE Disqualifikationen. Von diesem Umstand solltet ihr Gebrauch machen. Unter dem Ring und in der Zuschauermenge werdet ihr jede Menge versteckte Waffen finden. Verlasst, sobald das Match beginnt, den Ring und drückt X in der Nähe der Rampe, um euch eine Waffe zu schnappen. Sobald ihr die richtige Waffe für den Job habt, kehrt in den Ring zurück, indem ihr L1 gedrückt haltet. Ihr habt Angst, unter den Ring zu gehen? Das ist okay. Die Menge wird euch auch Waffen zuwerfen, aus denen ihr auswählen könnt. Schnappt euch mit L1 eine von ihnen. Aber seid gewarnt: Waffen halten nicht ewig und werden nach ein paar ordentlichen Schlägen zerbrechen. Ihr könnt in einem Battleground-Creator Waffen hinzufügen und sie vor einem Match im Optionenmenü aktivieren und deaktivieren.

Das WWE-Universum weiß, was es will, und die Zuschauer in WWE 2K Battlegrounds bilden da keine Ausnahme. Während eines Matches werden sie die Namen bestimmter Moves rufen, und wenn ihr darauf hört und sie ausführt, verdient ihr zusätzliche Punkte, die eure Zuschauer-Anzeige auffüllen. Wenn ihr die Zuschauer zufriedenstellt, wird die Menge euren Namen rufen und euren Superstar unterstützen, was euch dabei hilft, wenn ihr euren Rivalen festnageln oder zur Aufgabe zwingen wollt. Aber nehmt eure neu gewonnenen Fans nicht als selbstverständlich hin: Wenn ihr zu lange untätig herumsteht, ohne eurem Rivalen einzuheizen, verliert ihr die Unterstützung der Menge. Achtet darauf, euren Gegner zu verspotten oder zu kämpfen, um die Zuschauer auf eurer Seite zu halten!

In der WWE bedeutet ein Finisher oft das Ende eines Matches und das gilt auch bei WWE 2K Battlegrounds. Sobald sich eure Heat-Anzeige auffüllt, könnt ihr euren Finisher- oder Signature-Move ausführen, indem ihr gleichzeitig L2 und R2 drückt. Ihr müsst eure Heat-Anzeige auffüllen? Sie füllt sich jedes Mal, wenn ihr Schaden nehmt, Schaden zufügt und euren Rivalen verspottet. Aber seid vorsichtig: Ihr verbraucht einen Teil eurer Anzeige, wenn ihr einen Move kontert. Es kann sich also bezahlt machen, ein wenig Schaden zu nehmen, damit ihr euren Signature-Move oder Finisher erhaltet.

Es gibt fünf verschiedene Klassen in WWE 2K Battlegrounds mit unterschiedlichen Stärken. Achtet darauf, dass ihr eure Stärken ausspielt.

Seid ihr jetzt bereit, euch ohne Limit zu prügeln? Ich glaube, mit diesen Tipps in der Tasche seid ihr es. Und das war‘s dann auch schon. Wir sehen uns am 18. September im Ring!