PM: Bestelle Xbox Series X und Xbox Series S ab dem 22. September vor (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 10. November starten wir mir Xbox Series X und Xbox Series S in die nächste Generation und eröffnen Spielern eine Spielerfahrung, die neue Maßstäbe in Sachen Performance, Immersion und Kompatibilität setzt.

Ab dem 22. September um 09:00 Uhr startet die Vorbesteller-Phase von Xbox Series X, der leistungsstärksten Xbox aller Zeiten, und Xbox Series S, der kompakteste Xbox zu einem unschlagbaren Preis bei gleichzeitig leistungsstarker Performance. Beide Konsolen sind ab dem 10. November verfügbar. Bestelle Deine Xbox Series X für 499,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) oder die Xbox Series S für 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) vor und starte in das Spielerlebnis der nächsten Generation. Die Vorbesteller-Phase startet am 22. September um 09:00 Uhr deutscher Zeit – ab dann bestellst Du die beiden Konsolen im Microsoft Store sowie bei Amazon, Euronics, Media Markt (auch in Österreich und der Schweiz), Saturn, GameStop, Cyberport, Expert, Digitech, Interdiscount, Otto, WoG oder Gamesonly und bei weiteren Einzelhändlern vor.

Xbox Series X ist die bisher leistungsstärkste Xbox für Gaming ohne Kompromisse. Entwickelt für 4K und 60 Bildern in der Sekunde bis hin zu 120 Bildern in der Sekunde, gelingt der Konsole die optimale Balance zwischen Leistung und Geschwindigkeit. Dank Abwärtskompatibilität spielst Du zum Launch Dein gesamtes Gaming-Portfolio und greifst auf tausende Deiner Lieblingsspiele aus vier Konsolengenerationen zu. Darüber hinaus nutzt Du problemlos Dein gesamtes Xbox One-Zubehör sowie besondere Dienste wie den Xbox Game Pass. Dank Smart Delivery greifst Du auf Spiele immer in der besten verfügbaren Version für Deiner Konsole zu. Alle weiteren technischen Details findest Du hier.

Xbox Series S, ist die all-digital Konsole der nächsten Generation und bietet Dir alles, was eine Next-Gen-Konsole auszeichnet. In der kompaktesten Xbox aller Zeiten treffen schnellere Ladezeiten, höhere Bildwiederholraten und dynamische Spielewelten aufeinander – bei reduzierter Auflösung von 1440p. Xbox Series S stellt eine weitere Option dar, in den Gaming-Kosmos der nächsten Generation einzutauchen. Die Konsole bietet eine vierfach schnellere Rechenleistung als Xbox One und ermöglicht mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde ein intensives und reaktionsschnelles Gameplay. Alle weiteren technischen Details zur Performance der Xbox Series S findest Du hier.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Dir und Xbox Series X sowie Xbox Series S in die nächste Konsolengeneration zu starten.