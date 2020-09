PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 21. bis 25. September (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Halo 3: ODST (PC)

Spiele als sogenannter Orbital Drop Shock Trooper (ODST) und erkunde die vom Krieg verwüsteten Straßen von New Mombasa, während Du die Beweggründe der Covenant für die Invasion der Stadt aufdeckst. Als ODST hast Du weder die Feuerkraft noch die Schutzschilde, um gegen Eliten, Brutes und Jäger zu bestehen. Verlasse Dich also auf Deine Schleichfähigkeiten und sorgfältig geplante Attentate, um Bedrohungen auszuschalten und die feindlichen Reihen zu infiltrieren.

Halo 3: ODST Firefight (Konsole & PC)

ODST Firefight wird zum ersten Mal Teil der The Master Chief Collection auf Konsole und PC. Entdecke neue Features wie die Online-Gruppensuche, dedizierte Server und neue individuell anpassbare Spielmodi. Schnapp Dir ein paar Freunde und stürzt Euch gemeinsam in die kultigsten Modi, wenn Ihr Euch gemeinsam Welle um Welle den Covenant-Eindringlingen auf zehn verschiedenen Legacy-Maps entgegenstellt.

Rebel Galaxy Outlaw

Die Welt von Rebel Galaxy Outlaw ist hart. In den Tiefen des Weltraums hast Du kein Geld, kein Glück und lebst permanent am Abgrund. Als Juno Markev jagst Du einem skrupellosen Mörder hinterher, während Du Deine Schulden abarbeitest und andere Probleme des intergalaktischen Rebellenlebens löst. Rebel Galaxy Outlaw spielt in einer schmierigen Arbeiterwelt aus Verbrechern, Truckern, Polizisten und Dieben – und Du bist ein Teil dieser Welt.

Tennis World Tour

Spiele als einer der weltbesten Tennis-Profis oder erschaffe Deinen eigenen Spieler und kämpfe Dich an die Spitze der Weltranglisten. Erlebe die Faszination des Tennissports in packenden Einzel- oder Doppel-Matches, fordere Deine Freunde sowohl lokal als auch online heraus und spüre dank hohem Tempo, flüssigen Animationen und realen Bedingungen die Spannung einer lebensnahen Wettkampf-Atmosphäre.

CastleStorm II

Xbox One X Enhanced – Es wird Zeit für einen Perspektivwechsel! In CastleStorm II bekommt das klassische Tower Defence dank ungewöhnlicher 2D-Darstellung eine neue Dimension. Stelle Dich der strategischen Herausforderung, konstruiere Deine Burg auf die taktisch klügste Art und Weise und verteidige gemeinsam mit Deinen Rittern Deine Heimat gegen die einfallenden Wellen der Untoten.

The Drone Racing League Simulator

DRL Sim bietet Drohnen-Fans und Hobby-Piloten ein rasantes Flugvergnügen kombiniert mit waghalsiger Rennaction und sich ständig weiterentwickelnden Features. Jede Saison kommen Parkurstrecken hinzu, die auch von den Profis der Drone Racing League geflogen werden – das sorgt für immer neue Herausforderungen.

Jet Set Knights

Kontrolliere einen von vier mutigen Rittern, stelle Dich hunderten von bösartigen Kreaturen und beschütze die Prinzessin um jeden Preis. Mit einer kultigen Mischung aus Tower Defence und RPG ist Jet Set Knights eine frische Neuinterpretation echter Genre-Klassiker und lässt mit seinem charmanten Retrolook jedes Nostalgiker-Herz höherschlagen.

Unrailed!

Unrailed! ist ein chaotisches, kooperatives Multiplayer-Game, bei dem sich alles um das Verlegen von Schienen dreht. Triff Dich mit Deinen Freunden online oder lokal und baue gemeinsam als Team eine Schienenstrecke durch eine prozedural generierte Welt – dabei birgt jeder Durchlauf neue Herausforderungen. Stellt Euch den Anwohnern, durch deren Land Ihr die Schienen verlegt, verbessert Euren Zug regelmäßig und lasst ihn auf keinen Fall entgleisen!

Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure

Twin Breaker ist Spiel ganz im Stil der Arcade-Klassiker der 80er Jahre. Doch jetzt stehen eine tiefgreifende Geschichte, komplexe Charaktere und eine wichtige Botschaft im Vordergrund. Während sich die Welt im 23. Jahrhundert von einem Weltkrieg erholt, greift die USA mit ihrem Weltraumprogramm nach den Sternen. Doch als immer mehr Schiffe in den Weiten des Alls spurlos verschwinden, liegt es an zwei mutigen Piloten, das Rätsel zu lösen. Mit 40 abwechslungsreichen Leveln, vier packenden Bosskämpfen und vielen anderen Features kommt hier keine Langeweile auf.

Going Under

Going Under ist ein satirischer Dungeon Crawler, in dem Du die Ruinen eines gescheiterten Tech-Startups im Silicon Valley erkundest. Als unbezahlter Praktikant in der dystopischen Stadt Neo-Cascadia verwendest Du Büromüll als Waffe und bewegst Dich dabei durch die eigenartigen Dungeons unter dem Firmencampus.

Little Big Workshop

Du bist der Big Boss und es ist an der Zeit, dass Du die Kontrolle über Deine eigene Miniaturfabrik übernimmst – diese steht allerdings auf Deinem Wohnzimmertisch. Manage Deine winzigen Arbeiter, ihre jeweiligen Stationen und Maschinen und erschaffe Stück für Stück die Fabrik Deiner Träume. Deine fleißigen Helfer bauen alles, was der Kunde sich wünscht – egal ob Bade-Enten, Kommoden, Drohnen, E-Gitarren oder Motorroller. Das verdiente Geld investierst Du dann direkt wieder in mehr Arbeiter, Fläche und Maschinen, so dass Dein Firmenimperium im Taschenformat immer weiterwächst.

Mafia: Definitive Edition

Xbox One X Enhanced – Steige in diesem von Grund auf überarbeiteten Titel in das organisierte Verbrechen zur Zeit der Prohibition ein. Als Taxifahrer Tommy Angelo wirst Du nach einer schicksalshaften Begegnung mit der Mafia widerwillig Teil des der Verbrecherorganisation. Während Du den Machenschaften der Salieri-Familie zu Anfang misstraust, wird der Reiz des Verbotenen immer stärker und ein unwiderstehlicher Sog zieht Dich immer tiefer in den Sumpf des Verbrechens.

Nexomon: Extinction

In Nexomon Revival erlebst Du in einer völlig unbekannten Welt den Reiz des Monstersammelns mit einer spannenden Geschichte, verrückten Figuren und über 300 süßen wie mächtigen Nexomon zum Fangen und Zähmen. Als mächtige Tyrann-Nexomon über die Herrschaft von Menschen und Monstern konkurrieren, droht die Welt in Chaos und Verderben zu stürzen. Du trittst der renommierten Bändiger-Gilde bei und beginnst eine epische Reise mit dem Ziel, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen, bevor es für immer zu spät ist …

Port Royale 4

Die Segel sind gesetzt, der Frachtraum gefüllt mit kostbaren Waren und die Kanonen sind einsatzbereit! In Port Royale 4 übernimmst Du als junger, ambitionierter Gouverneur die Kontrolle über eine noch unbedeutend kleine Kolonie des 17. Jahrhunderts und kämpfst an der Seite der Kolonialmächte Spanien, England, Frankreich und den Niederlanden um die Vorherrschaft in der Karibik. Mit Weitblick und Organisationstalent treibst Du die wirtschaftliche Entwicklung Deiner Siedlung voran und baust sie Stück für Stück zu einem mächtigen Handelsimperium aus.

Sentinels of Freedom

Erlebe eine mitreißende Geschichte innerhalb der Sentinel Comics und tritt den Kräften mit einem kontinuierlich wachsenden Team von Helden bei, um verschiedenen diabolischen Superschurken das Handwerk zu legen. Was wie ein typischer Banküberfall aussieht, entpuppt sich jedoch schnell als der Beginn eines viel größeren Übels! Erstelle Deinen persönlichen Helden, rekrutiere Dein Team, und rette die Welt in diesem aufregenden, rundenbasierten Strategiespiel.

Shotgun Farmers

Stelle Dich online dem Multiplayer-Shooter Shotgun Farmers, in dem auch ein Fehlschuss Früchte trägt. Feuere Deine Kugeln in den Boden, um neue Munition zu pflanzen. Nachladen ist keine Option, also schnapp Dir eine der tödlichen Pflanzen, die von Deinen Kugeln und denen Deiner Feinde gepflanzt werden. Je länger die Kugeln wachsen, desto mehr Munition bekommst Du!

Trollhunters: Defenders of Arcadia

Als Jim Lake Jr. Begibst Du Dich in die Welt von Trollhunters und stürzt den diabolischen Betrüger-Troll Porgon und vereitelst seine hinterhältigen Pläne. Schließe Dich im lokalen Multiplayer mit Claire zusammen und sichere Dir die Unterstützung weiterer beliebter Charaktere aus der Serie. Verbessere Deine Rüstung, verstärke Deine Fähigkeiten und werde mächtiger als jemals zuvor – Das Schicksal des Universums liegt in Deinen Händen.