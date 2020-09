Teaser Das Rätseln um Verkaufsstart und Preise der neuen Konsolen von Microsoft und Sony ist vorbei. Nvidia hat indes den Verkauf der RTX 3080 begonnen. Einiger Diskussionsstoff für Jörg und Hagen.

Kommt heran, hört nur her von fern und nah, es ist Freitag und der WoSchCa ist da. In dieser Woche widmet sich die Konstellation aus Jörg und Hagen den Themen, die zuletzt die Gemüter bewegten. In den vergangenen Tagen sticht dabei klar die Showcase-Veranstaltung zur PS5 heraus, doch das ist bei weitem nicht das Einzige, was die beiden diskutieren.

Alle Themen im Überblick: