Michel Ancel: Schöpfer von Rayman und Beyond Good & Evil verlässt Ubisoft

Wie Ubisoft heute bekanntgegeben hat, verlässt der Computerspiel-Designer Michel Ancel das Unternehmen sowie die Games-Industrie. Der gebürtige Monegasse begann seine Karriere in dem französischen Spielekonzern als Grafiker im Alter von 17 Jahren und schuf im Verlauf seiner Karriere die Jump-and-Run-Legende Rayman samt der skurrilen Hasenwesen Raving Rabbids sowie das 3D-Actionadventure Beyond Good & Evil (zum User-Artikel). Ancel möchte sich nun ganz dem Tierschutz in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Montpellier widmen.

Die beiden Projekte, an denen Ancel zuletzt gearbeitet hat, waren Beyond Good & Evil 2 (zur Bestaunt-News von der E3 2018) mit Ubisoft Montpellier sowie, gemeinsam mit den Entwicklern von Wild Sheep, das playstationexklusive Open-World-Action-RPG Wild. Beide Titel werden von ihren Teams weiter entwickelt und die Arbeiten an ihnen laufen, laut einem Instagram-Post von Ancel, bereits seit Monaten autonom und "super gut".

Der Senior-Produzent von Beyond Good & Evil 2, Guillaume Brunier, nahm die Ankündigung von Ancels Abschied zum Anlass, ein Update zum Status des Spiels zu veröffentlichen. Dabei bestätigt Brunier die Aussagen des scheidenden Designers: "Wie Michel anmerkt, war er seit einiger Zeit nicht mehr direkt an Beyond Good & Evil 2 beteiligt". Zudem führt er weiter aus, dass das Spiel gerade einen wichtigen Meilenstein in der internen Produktion erreicht habe, der "[...] beweist, dass unsere Space-Pirate-Fantasy stundenlanges Gameplay und ein unglaubliches Maß an Freiheit in einer nahtlosen Online-Sandbox bietet, die auf dem Versprechen unserer auf der E3 gezeigten Tech-Demos aufbaut".

Trotz der guten Nachrichten zum aktuellen Stand sollen neue Informationen zu Beyond Good & Evil 2 erst im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Laut Brunier habe man erst kürzlich ein Team von Ubisoft Paris als Unterstützung zu den Arbeiten hinzugezogen und es gäbe immer noch eine Menge zu tun.