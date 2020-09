PM: BRAWLHALLA®: BATTLE PASS SEASON 2 AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 18. September 2020 – Ubisoft® gab bekannt, dass der Season 2 Battle Pass ab jetzt für alle Plattformen verfügbar ist. Der Battle Pass wird 12 Wochen andauern und wirft die Legenden in ein Synthwave-Theme, ein retro-futuristisches Universum aus den 80er Jahren, in welchem die Spieler bis zu 85 Stufen mit für diesen Battle Pass einzigartigen Belohnungen freischalten können.

Spieler können in dem Saison 2 Battle Pass aufsteigen, indem sie durch allgemeine, tägliche und wöchentliche Missionen Edelsteine sammeln und damit ihre Stufe erhöhen. Sie erhalten täglich eine neue Tages-Mission, mit der Möglichkeit bis zu drei Tages-Missionen gleichzeitig zu behalten. Einmal täglich können Spieler die Missionsliste aktualisieren, um so eine bereits vorhandene Tages-Mission durch eine neue zu ersetzen. Zudem werden jede neue Woche neue Wochen-Missionen freigeschalten, die bis zum Ende der Battle Pass Season aktiv bleiben. Wenn Spieler schneller in den Stufen voranschreiten möchten, können sie für jeweils 35 Mammoth-Münzen eine Stufe sofort freischalten.

Jeder Spieler kann in der kostenlosen Variante des Battle Pass Stufen aufsteigen und einzigartige Gewinne erhalten wie:

Der Gold Battle Pass bietet Brawlhalla-Spielern Zugriff zu weiteren Belohnungen wie:

Für Besitzer des Gold Battle Passes sind zusätzliche wöchentliche Missionen verfügbar. Dieser gewährt zudem sofort Zugriff auf alle Belohnungen der zuvor freigeschaltenen Stufen, inklusive des Synthwave-Loots und -Zubehörs.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Valhalla. Die Spieler können aus 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla bietet zusätzlich Cross-Play-Unterstützung für die Xbox One- Gerätefamilie einschließlich Xbox One X, das Nintendo Switch™ System, für PlayStation 4®, PC, iOS und Android-Geräte. Spieler können Costum-Games starten oder sich über das Online Matchmaking zum gemeinsamen Spielen anmelden.

About Blue Mammoth

Founded in 2009 and acquired by Ubisoft in 2018, Blue Mammoth Games is a development studio based in Atlanta, Georgia. The experienced team specializes in online multiplayer games with large player bases.

Blue Mammoth develops Brawlhalla, a Free-To-Play fighting game on Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC, PlayStation® 4 system, iOS, and Android devices. Brawlhalla has over 45 million players and is currently the most played fighting game on Steam.