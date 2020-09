Ghost of Tsushima: Gewinnt eine Special Edition mit Fan-Paket

Ab ins alte Japan

Teaser Nutzt eure Chance bei diesem Gewinnspiel und sichert euch Ghost of Tsushima im Steelbook, exklusive Poster, T-Shirts und mehr.

Ghost of Tsushima ab 56,02 € bei Amazon.de kaufen.

In Ghost of Tsushima wehrt ihr im Jahr 1274 als einsamer Krieger die mongolische Invasion der japanischen Insel Tsushima ab. Geht ihr direkt vor und fordert als Samurai die Feinde zum ehrenhaften Duell? Oder terrorisiert ihr als ninjahafter Geist die Invasoren aus dem Verborgenen? Die Entscheidung liegt bei euch. Und wie unser großer Test zu Ghost of Tsushima gezeigt hat, macht die von Akira Kurosawa-Filmen inspirierte Open-World-Action richtig Spaß.

Mit ein bisschen Glück könnt ihr euch bald selbst davon überzeugen, denn wir verlosen eine Special Edition von Ghost of Tsushima mitsamt Fan-Artikeln. Das alles verschicken wir an den Gewinner:

Ghost of Tsushima Special Edition (mit Steelbook, digitalem Mini-Artbook, Entwickler-Kommentar, "Held von Tsushima"-Skin und Bonus-Items)

2x T-Shirt mit Cover-Motiv von Ghost of Tsushima (Größe M)

2x Poster-Set mit vier Motiven

Notizbuch

Schlüsselband

Um teilzunehmen, müsst ihr als User eingeloggt sein (hier geht's ggf. zur Registrierung) und uns per Kommentar verraten, was euch mit Samurais oder Ninjas verbindet. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Wegen der USK-18-Freigabe von Ghost of Tsushima, können nur User mit verifiziertem Alter im Profil gewinnen.

Teilnahmeschluss ist Montag, der 28.9.2020, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir sind gespannt, auf eure Kommentare!