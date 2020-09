PM: Best Bits: Eine Nacht im Wald - Life is Strange 2 (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der Rubrik "Best Bits" blickt unser Blog-Team auf seine Lieblingsmomente in Spielen von Square Enix und erläutert, warum sie so herausragend sind. Aber nur um das klarzustellen: Wir behaupten nicht, dass es sich dabei um den absoluten Höhepunkt des jeweiligen Spiels handelt. Es ist ganz einfach ein Moment von vielen, der sich abhebt und in Erinnerung bleibt. Also seid nicht sauer auf uns, wenn ihr anderer Meinung seid, okay?

Life is Strange mag den Entwicklern DONTNOD den Ruf als Meister des interaktiven Geschichtenerzählens eingebracht haben. Der Nachfolger aber, Life is Strange 2, hat ihren Status als die führende Kraft im Genre erst so richtig zementiert.

Life is Strange 2 bewegt die Spieler ab der allerersten Episode mit einer Story, die gleichermaßen fantasievoll, einzigartig und emotional ist - und bei der eure Entscheidungen und Aktionen wirklich einen Unterschied machen.

Nachdem diese Episode jetzt gratis auf PS4, Xbox One und Steam spielbar ist, hielten wir dies für die perfekte Zeit, uns eine unserer Lieblingsszenen anzusehen: eine ruhige Nacht im Wald.

Der 16-jährige Sean Diaz und sein 9 Jahre alter Bruder Daniel sind nach einer Tragödie, die ihr Leben auf den Kopf stellt, aus ihrem Zuhause in Seattle geflohen. Auf der Flucht und von der Polizei gejagt, macht das Paar im Wald für eine dringend nötige Ruhepause Halt.

Nach den intensiven Szenen zuvor bekommen die Brüder endlich die Chance, sich auszuruhen und ihre Situation abzuwägen. Sie können nach Nahrung suchen, angeln gehen, Steine übers Wasser hüpfen lassen, sich ein Wettrennen liefern oder einfach nur dasitzen und reden - die Gegend strotzt nur so vor Dingen, die man sehen und tun kann.

Was genau geschieht… das liegt zum großen Teil ganz an euch. Die Entscheidungen, die ihr in Life is Strange 2 trefft, haben einen großen Einfluss auf den Gang der Geschichte, die Reaktion von Charakteren und vieles mehr. Diese eine Szene hat eine beeindruckende Menge von Variationen - was ihr alles erlebt, kann sich von den Erfahrungen anderer Spieler total unterscheiden.

Bei unserem ersten Durchspielen mimte Sean beispielsweise den äußerst verantwortungsvollen großen Bruder. Er passte stets auf ihn auf, hielt ihn davon ab, Beeren zu essen, sorgte dafür, dass er auf Linie bleibt. Als die Brüder sich entspannten und einen Moment der Ruhe genossen, redeten sie miteinander und Daniel fand einen guten Schlaf - obwohl er ziemlich hungrig ins Bett gegangen war.

Bei einem anderen Durchgang ging Sean ein bisschen lockerer mit seinem Bruder um. Er war ausgelassener und zog ihn auf eine Weise auf, wie das Geschwister so machen. Das war zwar mehr Spaß, aber wir gingen beim Spielen zu weit und jagten Daniel Furcht ein, was zu einem aufgebrachten und rastlosen kleinen Bruder führte.

Was diesen Abschnitt so gut macht und so ein Highlight der Serie ist - beide Varianten machten Spaß, jede zahlte sich auf sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen befriedigende Weise aus. Und das waren eben nur zwei Varianten von zahlreichen, wie diese Szene ablaufen kann.

Aber warum? Was sorgt dafür, dass dieser Teil des Spiels so gut funktioniert?

Der Wald ist eine der visuell spektakulärsten Gebiete von Life is Strange 2 - das könnt ihr schon bei einem flüchtigen Blick auf den Screenshot erkennen. Die lebhaften Farben des Spiels und der beinahe malerische Stil erschaffen eine Umgebung, die großartig aussieht und in der man sich einfach gerne aufhält.

Kurz gesagt - die Szenerie ist wunderbar eindrucksvoll, mit Betonung auf wunderbar. Ganz so einfach war diese Schönheit allerdings nicht zu erschaffen, das Team von DONTNOD hatte jede Menge Arbeit damit.

Laut Game Director Michel Koch war das "eines der ersten Dinge, an denen wir arbeiteten, als wir mit der Produktion von Life is Strange 2 begannen.

Die Szenerie war eine Herausforderung, weil wir noch nie an so einer Art von Umgebung gearbeitet hatten. Wie gingen in Washington wandern und machten viele Fotos, die wir dann als Referenz nutzen, als wir das Aussehen und die Stimmung festlegten.

Aber während wir die Szene bauten, nutzten wir sie auch, um beispielsweise die Mechaniken des Spiels auszuarbeiten. Die ganze Sache war ziemlich herausfordernd!"

Wenn man als Spieler in den Wald geht, hat man schon eine gute Weile als Sean Diaz verbracht. Wir haben gesehen, was für eine Art Mensch er ist. Aber die Szene im Wald lässt uns dann wirklich die Art Mensch definieren, die er werden wird.

Wird er schnell erwachsen und ein ernster Beschützer seines Bruders? Oder wird er sich wie der Teenager verhalten, der er ist? Wird er überfürsorglich werden und Daniel wertvoller Erfahrungen berauben? Oder wird er Daniel mehr Freiheit geben, ganz unabhängig von den Risiken, die das mit sich bringt?

All das hängt von euch ab - und was brillant ist: Es gibt hier keine großen oder binären Entscheidungen. Ihr formt Sean durch eine Reihe kleinerer Entscheidungen - einige sind offensichtlich, aber andere viel subtiler. Denn der Charakter ist ausdrücklich eurer, es ist furchtbar einfach, sich mit ihm zu identifizieren - und das macht die emotionalen Hiebe der Story nur umso härter.

Aber nicht nur Sean wird von diesem Kapitel geformt, sondern auch Daniel. Eine der coolsten Aspekte der ganzen Serie ist, dass Daniel von Seans Aktionen lernt. Dieses System ist unsichtbar für den Spieler, aber beinahe jede Entscheidung, die Sean trifft, egal wie klein, hat einen Einfluss auf Daniels Verhalten.

Wenn er beispielsweise mitbekommt, wie Sean etwas stiehlt, tut er das später vielleicht auch. Wenn Sean flucht, kann Daniel anfangen, wie ein Rohrspatz zu schimpfen.

Deshalb ist dieser Abschnitt so zentral für die Episode - und die Serie als Ganzes.

"Es ist eine wirklich wichtige Szene", sagt Koch. "Es ist der erste größere Moment nach dem Vorfall in Seattle, und wir wollten den Spielern klar machen, dass sie jetzt verantwortlich für Daniel sind und Entscheidungen treffen müssen, die sich auf ihn und Sean auswirken.

Das passt in das Thema der Verantwortung in Life is Strange 2 - wenn du dich um ein Kind kümmerst, dann wird sein Verhalten von deinem beeinflusst.

Mit anderen Worten, die Zeit im Wald legt die Richtung des Spiels fest und vermittelt dem Spieler sehr subtil: Deine Entscheidungen können mehr Auswirkungen haben, als du glaubst.

Hinter den Entscheidungen in der Life is Strange-Serie steckt eine sehr klar kreative Absicht: Die Spieler sollen sich keine Sorgen darüber machen, dass sie eine schlechte oder 'inkorrekte' Entscheidung treffen. Koch erklärt:

"Die Life is Strange-Spiele drehen sich um das Leben und echte Probleme. Wir versuchen nicht, etwas schwarz und weiß darzustellen, sondern malen in Grauschattierungen.

Es gibt keinen vorgegebenen richtigen Weg - das Leben eines Menschen wird bestimmt durch die Entscheidungen, die er macht. Einige Entscheidungen mögen auf dich zurückfallen, aber du musst mit ihnen leben. Deshalb versuchen wir in unseren Spielen zu betonen: Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, was richtig ist und was falsch."

Diese Philosophie zeigt sich deutlich in diesem Abschnitt des Spiels. Während Sean und Daniel den Wald erkunden, lassen sich eine Menge Entscheidungen treffen - einige sind offensichtlich, andere subtiler, und sie alle beeinflussen den Fortgang der Szene.

Wichtig ist, dass sich keine Entscheidung wie eine schlechte anfühlt - eure Entscheidungen führen allesamt zu gefühlt natürlichen und befriedigenden Konsequenzen.

Oder wie der Autor des Spiels, Jean-Luc Cano, sagt: "Im Leben gibt es keine guten oder schlechten Entscheidungen. Sondern einfach nur Entscheidungen."

Seans und Daniels Trip in den Wald ist eine perfekte Momentaufnahme von Life is Strange 2. Entscheidungen haben Gewicht und bedeutsame Konsequenzen, das Thema des Spiels wird unterstrichen und man bekommt es mit echter Emotion und Herz zu tun - und der Abschnitt fängt alles ein, was diese Geschichte zu so einer wunderbaren Erfahrung macht.

Aber was erzählen wir euch - erlebt diese großartigen Momente doch einfach selbst. Schließlich darf jetzt die gesamte erste Episode kostenlos gespielt werden.

