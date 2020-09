PM: Spielt die Alpha von Call of Duty: Black Ops Cold War von 18.-20. September auf PlayStation 4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation 4-Besitzer, bereitet euch auf eure ersten brisanten Missionen vor.

Knapp zwei Monate vor der Veröffentlichung der direkten Fortsetzung des ursprünglichen Call of Duty: Black Ops, und nur wenige Wochen vor der Beta, können ALLE PlayStation 4-Besitzer an der Alpha von Call of Duty: Black Ops Cold War teilnehmen.

Dieses exklusive Wochenende beginnt am 18. September um 19 Uhr MESZ und endet am 20. September um 19 Uhr MESZ. Die Alpha ist für alle PS4™-Spieler KOSTENLOS. Für die meisten Besitzer ist kein PlayStation®Plus-Abonnement erforderlich.*

Die Alpha von Call of Duty: Black Ops Cold War hat eine voraussichtliche Downloadgröße von ungefähr 25 GB.

Das Vorladen beginnt voraussichtlich am 17. September um 17 Uhr MESZ vor dem geplanten Start der Alpha am 18. September um 19 Uhr MESZ.

Ladet die kostenlose Alpha unter den unten stehenden Links für eure Region herunter:

Download kostenlose Alpha: Europa, Naher Osten, Australien und Neuseeland.

*Beachtet bitte, dass aufgrund der FSK-Einstufung in Deutschland für den Download ein PS Plus-Konto erforderlich ist.

Alle, die Call of Duty: Modern Warfare® oder Warzone™ installiert haben, können über das Hauptmenü auf die Alpha von Black Ops Cold War Alpha zugreifen.

In den Menüs von Modern Warfare bzw. Warzone bringt euch die Auswahl des Alpha-Menüs entweder direkt ins Spiel, wenn ihr dieses schon heruntergeladen habt, oder zur Download-Seite im PS Store, wenn ihr es noch herunterladen müsst.

Du kannst auch die Black Ops Cold War Alpha verlassen und direkt durch ein Menü innerhalb der Alpha zu Warzone wechseln.

Alle Teilnehmer erhalten eine Visitenkarte, die über Modern Warfare, Warzone, und Black Ops Cold War nach der Veröffentlichung zugänglich ist. Nur für Teilnehmer der Alpha.

Das können Spieler in der Alpha erwarten, einschließlich eines ganz neuen Mehrspieler-Modus für das Franchise:

Die Alpha wird drei traditionelle Spielmodi auf zwei Karten im Stil 6-gegen-6 umfassen.

Zu diesem Trio gehört der Klassiker unter den teambasierten Modi in Call of Duty: Team Deathmatch (TDM). Außerdem wird es Kill Confirmed geben, eine TDM-Variante, bei der Operator ihre Kills bestätigen müssen, indem sie die Hundemarken von getöteten Gegnern aufsammeln, bevor diese vom gegnerischen Team aberkannt werden.

Dann gibt es noch Domination, ein etablierter, zielorientierter Modus im Call of Duty-Franchise. In Domination von Black Ops Cold War wird es eine größere Eroberungszone geben als in vorangegangenen Titeln. Dies sorgt für mehr Deckungsmöglichkeiten und Manövrierfähigkeit beim Angreifen und Verteidigen eines Punktes.

Diese drei Modi sind auf den folgenden Karten während der Alpha verfügbar:

Ein Gefangenentransport wurde von Perseus durch angeheuerte DGI-Kräfte abgefangen. Die entsendeten CIA-Kräfte müssen nun in der Hitze von South Beach in Miami diese Gegner ausschalten.

Inmitten von Art-Deco-Architektur und Neonlicht kämpfen die Operator zwischen verschiedenen Gebäuden, auf den Straßen und selbst auf einem Strandabschnitt. Verschiedene Dächer und Fenster dienen als erstklassige Scharfschützennester, die sich die Aussicht über leere Straßen und Strände zunutze machen können.

In der Zwischenzeit können sich Operator in verlassenen Touristen-Hotspots in Nahkämpfe stürzen und sich wieder zurückziehen, indem sie Teile einer Parkgarage oder den Strand nutzen, um Gegner zu flankieren.

Satellit wurde das erste Mal im Veröffentlichungstrailer von Black Ops Cold War geteasert und ist in einer angolanischen Wüste angelegt, in der ein US-amerikanischer KH-9-Satellit abgestürzt ist.

Sowjetische und amerikanische Streitkräfte kommen auf einem Schlachtfeld ohne jegliche von Menschen geschaffene Strukturen an, mit Ausnahme des fraglichen Satelliten auf der Kartenmitte. Abgesehen von diesem zur Deckung idealen Mittelpunkts bieten die Felszungen und steinernen Bögen zahlreiche Möglichkeiten zum Flankieren und reichlich Deckung.

Alternativ sind die natürlichen Sanddünen auf der gegenüberliegenden Seite der Karte perfekt für Scharfschützen. Allerdings gibt es dort keinen Schutz vor Punkteserien aus der Luft oder einer großkalibrigen Kugel vom anderen Ende der Karte.

Combined Arms: Domination ist eine neue 12-gegen-12-Variante des traditionellen Domination, die in größeren Karten im Vergleich zu den traditionellen 6-gegen-6-Karten des Spiels angelegt ist. Zudem gibt es Fahrzeuge.

In Combined Arms werden Fahrzeuge wie Panzer, Schneemobile, Speedboote und Kanonenboote es den Teams ermöglichen, ihre Feuerkraft und Mobilität in diesen erweiterten Umgebungen zu stärken. Wie im traditionellen 6-gegen-6-Domination müssen Teams mehrere Ziele zwischen zwei anfänglichen Spawn-Bereichen einnehmen und verteidigen.

Zusammen mit traditionellen ausrüstungsbasierten Feuergefechten und Punkteserien wird Combined Arms: Domination durch die Art und Weise definiert, wie jedes Team die verfügbare Auswahl an Fahrzeugen nutzt, um die Schlacht für sich zu entscheiden.

In der Alpha wird Combined Arms: Domination auf zwei Karten stattfinden:

Es ist 1984 und US-amerikanische und sowjetische Truppen kämpfen im Nordatlantik um den Prototypen eines Atom-U-Boots.

Konkurrierende Teams treffen auf hoher See in Scharmützeln auf mehreren Schiffen aufeinander, verwenden Seilrutschen, Abseilpunkte und verschiedene Wasserfahrzeuge, um sich durch die rauen Gewässer zu bewegen.

Das zentrale Schiff ist ein Hotspot für Kampfszenarien aller Art, von CQB-Kämpfen in Kontrollstationen, über Scharfschützenduelle mit benachbarten Schiffen bis hin zu Wasserschlachten, die unter der Wasseroberfläche stattfinden kann. Erkundet jeden Winkel der Karte, um neue Eingänge zu jedem Zielpunkt zu entdecken, und haltet euren Kopf unten.

Mitten in der gefrorenen sowjetischen Wildnis haben NATO-Truppen einen großen Militärkonvoi aus mobilen ICBM-Trägerraketen überfallen.

Mit Panzern und Schneemobilen können Operator über die Böschungen und Haine der verschneiten Tundra pflügen, beide eignen sich hervorragend als vorübergehende Nester für Scharfschützen, die auf der Suche nach Zielen für Distanzschüsse sind.

Diejenigen, die ihre Strategie für den Sieg planen, sollten erwägen, die Kontrolle über die Kommunikationsstation zu gewinnen. Dabei handelt es sich um das einzige Gebäude, das inmitten eines zugefrorenen Sees steht. Wer das gegnerische Team flankieren möchte, sollte versuchen, die wacklige Brücke zu überqueren, die sich über eine tödliche Kluft erstreckt … wenn ihr keine Höhenangst habt natürlich.

Möchtet ihr die neuen Karten und Modi in Aktion sehen, einschließlich einer Zusammenfassung des Mehrspieler-Modus? Dann schaut euch hier das Veröffentlichungsvideo zu Call of Duty: Black Ops Cold War an!

Bevor ihr euch in die genannten Karten und Modi stürzt, schaut euch die Individualisierungs-Features „Erstelle eine Klasse“, „Waffenschmied“ und „Punkteserie“ an, die in begrenzter Kapazität während der Alpha vorgestellt werden.

Während ihr eure Ausrüstung bearbeitet, könnt ihr die neuen verfügbaren Feldaufrüstungen kennenlernen. Dabei handelt es sich um Ausrüstungsteile, die mit der Zeit im Spiel verdient werden können, und entweder Segen für eure Teammitglieder sind oder Fluch für eure Gegner. Wildcards verändern auch grundlegend die Regeln von „Erstelle eine Klasse“ mit vier mächtigen Optionen für maximale Flexibilität.

Alternativ stehen ein paar Standardausrüstungen für Operator zur Verfügung, die eine vom Entwickler maßgeschneiderte Auswahl an Waffen, Anbauteilen, Boni, Ausrüstung, Feldaufrüstungen und Wildcards nutzen und spielen möchten. Für diejenigen, die Inspiration für „Erstelle eine Klasse“ und „Waffenschmied“ suchen, können diese Standardausrüstungen eine großartige Basis für die Erstellung eures eigenen benutzerdefinierten Arsenals sein.

Sobald alles nach euren Wünschen ist, stürzt euch in den Mehrspieler und verdient ein paar Punkteserien, die für den Sieg entscheidend sein können. Punkteserien – sowohl durch Kills als auch durch zielorientiertes Spielen verdienbar – bleiben über den Tod hinaus bestehen. Bleib am Leben und erreiche mehrere Kills, um Punkte-Multiplikatoren zu verdienen, die dir dabei helfen, bessere, spielverändernde Schlachtfeld-Technologien zu verdienen.

Diese Alpha ist nur ein Bruchteil des gesamten Inhalts, der im Mehrspieler von Black Ops Cold War steckt; euch erwarten mehr Modi, Karten, Waffen und Fahrzeuge in der kommenden Open Beta und bei der Veröffentlichung des Spiels am 13. November.

Bestellt jetzt digital vor und erhaltet sofort Belohnungen wie das „Woods Operator Pack“** zur sofortigen Verwendung in Modern Warfare und Warzone, und sichert euch einen vorzeitigen Zugang zur Open Beta*** auf der PS4.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Standard Edition

Jetzt vorbestellen €69,99

*PS4™-Besitzer in Deutschland benötigen aufgrund der Altersfreigabe ein PS Plus-Konto. Alpha beginnt am 18. September 2020 auf der PS4. Die tatsächliche Plattformverfügbarkeit und das jeweilige Startdatum der Alpha können sich ändern. Mehr Details gibt’s auf www.callofduty.com/alpha Die minimale Alpha-Dauer beträgt 2 Tage. Zeitlich begrenztes Angebot. Internetverbindung erforderlich.

**Call of Duty: Modern Warfare/Call of Duty: Warzone auf Vorbestellerplattform erforderlich, um „Woods Operator“ und den Waffenbauplan zu erhalten.Separat zum Kauf/Herunterladen erhältlich.Muss bis zum 13. November 2021 eingelöst werden.

*** Die tatsächliche Plattformverfügbarkeit und das jeweilige Startdatum der MP-Beta können sich ändern. Mehr Details gibt’s auf www.callofduty.com/beta Die minimale Beta-Dauer beträgt 2 Tage. Nur für kurze Zeit, solange Codes für den Vorabzugriff auf die Beta verfügbar sind, bei teilnehmenden Händlern.Internetverbindung erforderlich. Online-Multiplayer-Abonnement möglicherweise erforderlich.

© 2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY WARZONE, MODERN WARFARE, und WARZONE sind eingetragene Marken der Activision Publishing, Inc.