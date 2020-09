PC Switch XOne PS4

Das Spiel und jeder neue Durchlauf beginnen in diesem Saloon. Wirklich tiefgehende Gespräche mit dem Barmann könnt ihr jedoch nicht führen.

Willkommen in Purgatory

Im Raum unter uns seht ihr drei Gegner die nur darauf warten, dass wir uns über die Leiter zu ihnen gesellen. Die goldene Wucherung auf dem Boden solltet ihr nicht berühren, da sie eurem Helden Schaden zufügt.

Feuer Frei

In den Räumen hängen Lampen die ihr entzünden könnt. Die Gegner im direkten Umfeld werden dadurch für einige Sekunden handlungsunfähig.

Technik

In diesem Zwischenraum befindet sich ein Totenkopfschrein, mit dem ihr die maximale Gesundheit, den Fernkampf- oder Nahkampfschaden steigern könnt. Außerdem wartet ein neues Gewehr auf uns. Ob es wirklich besser ist, wird sich zeigen.

High Noon

Roguelite-Action für PC, Xbox One, Playstation 4, Switch

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,99 Euro für PC bei GOG und Steam, Xbox One, Playstation 4, Switch, enthalten im Game Pass für Konsole und PC

In einem Satz: Optisch herausstechender Roguelite-Twin-Stick-Shooter mit interessantem Cover-Ansatz für Freunde des Genres, dem es aber an eigenen Ideen mangelt.

Western-Setting. Held mit loderndem Totenschädel. Gesprochen von. Cel-Shading-Look. Twin-Stick-Shooter. Roguelite-Elemente und zufallsgenerierte Level. Alles Zutaten, die mir verheißungsvoll „Spielspaß!“ entgegenbrüllen. Berechtigterweise?Mein schlaksiger Held ist etwas besonderes, markant stechen der rote Umhang und sein kahler, weißlich lodernder Schädel ins Auge. Ich betrete eine Bar, lausche dem Monolog meines Helden, denke nur „Ron Perlman, Du Gott!“, und hinterfrage nicht, ob das Gesprochene einen Sinn ergibt, sondern schreite durch die Salon-Tür ins Schwarz-Weiße-Ungewisse.spielt nicht im Wilden Westen eines– dies ist Purgatory, dies muss die Hölle sein.Ich laufe in der Iso-Perspektive dunkle Gänge entlang, betrete einen Raum, erledige alle Feinde und weiter geht es in den nächsten dunklen Gang. Mein Ziel ist das Ausgangs-Teleportal, aber das Abgrasen der Map ist sinnvoll, da ich nur so begehrte Upgrade-Schreine, neue Waffen, Gegenstände, Heiltränke oder den Händler aufspüre. An jedem Schrein kann ich einen der drei Statuswerte steigern. Zwei Waffen und zwei Kampfitems zählen zu meiner Bewaffnung, aber ein stärkerer Schießprügel oder besseres Dynamit sind stets gerne gesehen. Lebensenergie kann ich fast immer gebrauchen und der Händler tauscht seine Ware gegen gefundenes Zink.Der Fokus von West of Dead liegt nicht in schnellen Gefechten, sondern im Ausnutzen der vorhandenen Deckung, die Angriffsmuster der Gegner abwartend, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Zudem kann ich nicht unbeschwert ballern, denn meine Waffen haben überschaubar große Magazine und das Nachladen dauert. Als ich den Dreh einigermaßen raus habe, schieße ich mich locker von Raum zu Raum, weiche den Angriffen der Feinde mit einer Rolle elegant aus. Dann treffe ich aber auf einen neuen Gegnertyp der mich beim Erstkontakt niedermäht. Neustart! In West of Dead ist Übung gefragt, denn die Widersacher verhalten sich sehr unterschiedlich und erfordern überlegtes Vorgehen.Das Deckungssystem muss ich verinnerlichen, denn West of Dead ist roguelite-typisch kein einfaches Spiel, es fordert mich und die ersten Runs sind kurz, da jede feindliche Gewehrkugel und jeder Gegnerkontakt böse an meiner Lebensleiste zehren. Im Spielverlauf sammle ich aber Seelen, die ich nach einem bestandenem Abschnitt bei einer mystischen Hexe gegen dauerhafte Upgrades tausche. Zum Beispiel erhöhe ich die Heiltrank-Rationen oder schalte neue Waffen frei. Sterbe ich in einem Abschnitt, sind alle Seelen verloren.West of Dead ist mir wegen der Grafik im Cel-Shading-Look ins Auge gestochen. Die macht für mich auch einen großen Reiz des Spiels aus, das Art-Design gefällt mir richtig gut. Allerdings wirkt die Grafik bei genauerem Hinsehen stellenweise arg detailarm. Im normalen Spielbetrieb habe ich selten die Muße, mich an den Nachlässigkeiten zu stören. Aber einen NPC, einen Gegner oder die Szenerie genauer zu betrachten, ist ernüchternd. Soundtechnisch sehe ich West of Dead auf einem guten Niveau. Die Effekte passen zum Thema und der Soundtrack dudelt angenehm nebenher. Vor allem Ron Perlman höre ich in seiner stoischen Art gerne – leider ist kein anderer Charakter vertont.Ich habe West of Dead mit dem Xbox-Controller gespielt und im Großen und Ganzen funktioniert das gut. Allerdings beschleicht mich das Gefühl, dass meinen Eingaben nicht immer schnell genug gefolgt wird. Das endet in einem Roguelite im wahrsten Sinne des Wortes häufig tödlich. Ein weiteres Ärgernis kann die Kamera sein. Sie verändert ihre Position teilweise äußerst unglücklich und nicht so, wie ich es erwarte. Zudem gibt es Perspektiven, in denen ich aus kürzester Entfernung den anvisierten Gegner nicht mehr treffe. Ich möchte nicht jedes Ableben diesen kleinen technischen Ungenauigkeiten zuschreiben, aber das Spielgefühl leidet und die Summe dieser „Kleinigkeiten“ lässt West of Dead unrund wirken.ist eines meiner liebsten Spiele auf der Playstation 4 und in West of Dead erinnern mich sehr viele Elemente an das Metroidvania von Motion Twin. Genauer gesagt zu viele, und ich hätte West of Dead definitiv mehr eigene Ideen gewünscht. Spielerisch sind die Durchgänge fordernd und bieten häufig sehr spannende Gefechte. Insgesamt fehlt es dem Spiel aber an Dynamik, was der Mischung aus zu großen Abschnitten, zu wenig Gegnern und dem Fehlen des „besonderen Etwas“ geschuldet ist.Ärgerlich finde ich die technische Seite. Schaue ich nicht genauer hin, wirkt West of Dead wie ein Kunstwerk. Betrachte ich Spielwelt, Modelle und NPC in Ruhe, entdecke ich sehr viele grafische Schwächen, die den Gesamteindruck trüben. Zudem fühlen sich Steuerung und Kameraführung nicht immer punktgenau an. Gerade in einem Roguelite dürfen solche Unsauberkeiten nicht auftreten, ich muss mich darauf verlassen können, dass sie einwandfrei funktionieren.Ich möchte aber positiv schließen, denn die Gefechte mit Revolver und Shotgun, Dolch und Dynamit, machen durchaus Spaß und sind, sobald genug Feinde anwesend sind, spannend inszeniert. Dank des Cover-and-Shoot-System, welches einen größeren Fokus auf abwartendes und taktisches Vorgehen legt, sowie dem reduzierten, coolen Grafikstil ist West of Dead für Freunde des Roguelite-Genres durchaus einen Blick wert.