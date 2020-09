Hogwarts Legacy von Avalanche mit Trailer vorgestellt / Erscheint 2021

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des gestrigen PS5-Showcase wurde mit Hogwarts Legacy ein neues Spiel im Harry Potter-Universum per Trailer angekündigt. Wie der Name bereits andeutet, ist die Handlung vor den Abenteuern des Zauberers mit der Narbe angesiedelt, konkret werdet ihr die magische Schule im 19. Jahrhundert bereisen.

Verantwortlich für die Entwicklung zeichnet der Action-Spezialist Avalanche (Just Cause 4, Rage 2, Mad Max), als Publisher fungiert Warner Bros. Interactive. Das Singleplayer-Open-World-Rollenspiel will euch nicht nur die Schule frei erkunden lassen, ihr sollt auch aus den Büchern und Filmen bekannte Gebiete wie den verbotenen Wald bereisen dürfen. In Hogwarts Legacy spielt ihr einen Schüler, der den Schlüssel zu einem alten Geheimnis innehält, das die gesamte Zauberwelt zerstören könnte. Um das zu verhindern müsst ihr euch mit anderen Magiern und fantastischen Kreaturen zusammentun.

Erscheinen wird Hogwarts Legacy 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC. Den Trailer findet ihr nachfolgend.